Casa de Miguel Bosé sería de Inés Gómez Mont, ¿qué otros famosos viven en el lujoso fraccionamiento?

Bosé fue despojado de mucho dinero en efectivo y artículos de valor en la casa que sería propiedad de Inés Gómez Mont (Foto: Europa Press IG @inesgomezmont)

El pasado viernes 18 de agosto, Miguel Bosé fue víctima de un asalto en su domicilio, ubicado en un exclusivo fraccionamiento al sur de la Ciudad de México. Por espacio de dos horas, un grupo de asaltantes armados mantuvo atados al cantante, sus dos hijos adolescentes y dos personas de su servicio, mientras despojaban al cantante de dinero efectivo, artículos de valor y de su vehículo, en el cual huyeron.

Pese a que el crimen ocurrió alrededor de las ocho de la noche del viernes, no fue sino hasta el lunes cuando el artista español asentado en México emitió un comunicado en el que detalló cómo sucedieron las cosas y destacó que tanto él como sus hijos de 12 años se encontraban con bien.

“Todo muy estudiado y milimetrado. Para hacerlo corto, estamos todos bien. Mis hijos se portaron como dos valientes. Admirables. Fue todo muy tenso, delicado y desagradable. Esta es la única versión que debéis atender. Se están diciendo cosas que no son ciertas, como habitualmente algunos gustan”, escribió el intérprete de Este mundo va en su mensaje donde aclaró que pese a la amarga experiencia no se irá del país “más hospitalario del planeta”.

El asunto sigue siendo un misterio en cierto sentido debido a que hasta este martes 22 de agosto el cantante de 67 años no ha interpuesto ninguna denuncia ante las autoridades y se desconoce el motivo. Al respecto, algunas personas especulan en las redes sociales que el también actor habría sido amenazado por los delincuentes para evitar ser localizados.

Miguel Bosé compartió en sus redes sociales un comunicado en el que confirmó el asalto que sufrió en su casa de Ciudad de México (Foto: Instagram.com/miguelbose)

Las especulaciones también se han desatado debido a que no ha quedado muy claro cómo es que los delincuentes pudieron ingresar al exclusivo Rancho San Francisco, fraccionamiento de súper lujo ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, siendo que el lugar cuenta con una extrema vigilancia y cámaras de video en diversos puntos.

Los ladrones pudieron salir del conjunto habitacional en la camioneta propiedad de Bosé, siendo conducida por el chofer del famoso, quien estaba siendo encañonado al interior del vehículo según se supo después; sin embargo, mucho se ha cuestionado cómo es que los delincuentes pudieron ingresar y salir de un espacio provisto de tantos filtros de seguridad.

En medio de la información que fluye y el silencio del cantante de Morena mía, un nuevo detalle acaba de salir a la luz, pues de acuerdo a lo comentado por la periodista Ana María Alvarado en su canal de YouTube, la propiedad en la que Bosé sufrió el violento asalto es de Inés Gómez Mont, conductora y socialité que desde hace más de dos años se encuentra prófuga y se desconoce su ubicación, esto tras de que un juez emitiera órdenes de aprehensión en su contra por lavado de dinero.

En el exclusivo rancho San Francisco viven empresarios, políticos y celebridades (Foto: Especial)

De acuerdo con la reportera de espectáculos, la casa en la que vive Bosé con sus hijos es una de las más lujosas del fraccionamiento, conjunto donde también residen otros famosos personajes.

“En este conjunto de Rancho San Francisco vive mucha gente famosa, entre ellas por ejemplo Pati Chapoy, Ninfa Salinas, la hija de Ricardo Salinas, ahí vivía Inés Gómez Mont y ¿En qué casa creen que vive Miguel Bosé? En la de Inés Gómez Mont”, mencionó la ex colaboradora de Maxine Woodside.

“Inés se la prestó, Inés ahí le prestó la casa a Miguel Bosé y ahí es donde está viviendo”, añadió la reportera y contó detalles acerca de la ubicación del inmueble dentro del conjunto habitacional de lujo.

El silencio de Bosé ante las autoridades ha generado una ola de especulaciones (Foto: Instagram/miguelbose)

“Esta casa está, entras al fraccionamiento que digamos todas están en plano, en parejito, y la de Inés está hacia arriba en un cerrito y ahí es donde está Miguel Bosé, es una casa impresionantemente bella, me comentan que esa es la única que colinda o que da al lado de una barranca y da a la calle, las otras casas son internas, es decir no dan a la calle, no dan a un terreno”.

De acuerdo con la conductora de Sale el sol, una de las versiones indicaría que los delincuentes pudieron haber ingresado a la casa a través de la barranca, por una de las ventanas de la casa, por lo que no habrían tenido que pasar por los rigurosos filtros de seguridad.

La periodista Ana María Alvarado dio a conocer esta información Crédito: YT/ Ana María Alvarado

“Sería posible que este comando bien organizado haya entrado directamente por las ventanas de la casa sin acceder por la caseta principal. Son datos que investigué muy certeramente. Esta casa donde vive Miguel Bosé, que es de Inés Gómez Mont, esa sí da a una parte donde hay un barranco y una colonia, las demás casas no dan a la calle”, expresó.

La conductora de 40 años de edad es buscada por defraudación fiscal desde 2021 (Foto: Instagram / inesgomezmont)

Tras darse a conocer esta información el periodista Arturo Ángel escribió en su cuenta de Twitter: “OJO: Les puedo confirmar que la casa en la que Miguel Bosé fue asaltado no es de su propiedad, pero tampoco es de Inés Gómez Mont. Es de un integrante distinto de la familia de esta última”.

Se espera que en las próximas horas o días se revele más información sobre este crimen que se dio a conocer de manera internacional, dada la relevancia del famoso artista.