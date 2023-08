AMLO afirma que siguen investigando el caso Lagos de Moreno: “No vamos a ocultar nada”

AMLO hizo un llamado a no creer rumores entorno al caso. | Captura de pantalla

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las autoridades continúan con las investigaciones sobre la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, aunque destacó que aún no se tiene nada definitivo y no se puede transmitir mayor información entorno al caso.

En su conferencia mañanera, López Obrador detalló que se realizan los análisis y se está ayudando al gobierno de Jalisco, sin indicar sobre algún avance; no obstante, afirmó que no se ocultará nada sobre el tema.

Asimismo, aprovechó para hacer un llamado a que la ciudadanía no crea “todo lo que sale en redes sociales” sobre el caso, luego de que el fin de semana pasado diversos medios de comunicación informaron que se reportó la desaparición de cinco jóvenes más en el mismo municipio, lo cual fue desmentido pocas horas después por las autoridades locales.

“Hasta ahora no se tiene nada en definitivo, no podemos transmitir más información que esa, se están haciendo análisis, estamos ayudando al gobierno de Jalisco, también quiero aprovechar para pedir que no acepten todo lo que sale en las redes sociales porque hay muchas mentiras falsas, por ejemplo ayer antier, incluso gente bien intencionada, se creyó que ya habían desaparecido cinco jóvenes más, hermanos, resulta que no fue así.

“Están en Estados Unidos, ellos mismos salieron a decirlo, pero pues estuvo como dos días en las redes la noticia, si nos metemos a hacer el análisis en todos los noticiarios, pero para qué, todos los noticiarios, cuando no era cierto, entonces hay que tener cuidado (...) no vamos a ocultar nada, eso que quede claro, nos somos tapadera”, resaltó.

El presidente hizo un llamado a no creer rumores que se difundan en redes sociales entorno al caso

El mandatario criticó que los medios de comunicación difundieron la noticia, pues dijo que se debe actuar con mucha responsabilidad y “hay gente que actúa de mala fe”.

Insistió en que se está investigando el caso de los jóvenes desaparecidos y que su gobierno está trabajando “para pacificar el país”.

“Lo que nos importa es actuar, que no se cometan estas violaciones, estos secuestros, los crímenes, estamos luchando para pacificar a nuestro país”, puntualizó.