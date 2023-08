“Los mexicanos no apoyan a mexicanos”: Yahritza revela lo que más le dolió de las críticas en su contra

La agrupación se reunió con Pepe Garza para aclarar la situación que los llevó hasta la cancelación. | TikTok.

Desde hace algunas semanas el nombre de Yahritza y su esencia ha poblado todas las redes sociales, así como las conversaciones interpersonales por todo el país. Y es que se trata de una agrupación de corridos tumbados y música regional mexicana, conformada por tres adolescentes, quienes durante una entrevista externaron las cosas que no les gustaban del territorio azteca, con una mención muy especial hacia la gastronomía del país.

Lo anterior, desde luego, encendió la indignación de todos los mexicanos, especialmente porque uno de los integrantes del grupo mencionó que a la comida mexicana le hacía falta “sabor y picante”. Por lo que, además de las críticas, la pérdida de seguidores en cuestión de días se hizo presente.

El hate fue tan extremo que la agrupación tuvo que salir a dar varias disculpas públicas que poco han funcionado. Su último intento de aclarar la situación sucedió recientemente durante una entrevista con Pepe Garza, quien fue invitado de honor en la casa del grupo, e incluso compartió mesa con ellos.

'Yahritza y Su Esencia' abordan controversias y sus lazos con México (Yahritza Y Su Esencia)

Mientras comían comida mexicana, con todo y guacamole, Yahritza y sus hermanos aclararon la situación. Hablaron sobre cómo han vivido esa “caída en desgracia”, pero sobre todo se dijeron decepcionados de observar cómo los mexicanos, tratan a otros mexicanos.

“[Es triste] Mirar que los mexicanos, no apoyan a los mexicanos... Y pues la gente cree que es más de, ‘tu no apoyas al país ni nada’, pero no crecimos allá, no sabemos mucho de México”, dijo la líder del grupo entre lágrimas.

Lo más doloroso de las críticas

Yahritza aclaró que no le importa mucho lo que digan de ella, pero sí lo que dicen de sus hermanos y sus padres. Afirmó que temió en varias ocasiones por la vida de su hermano, aquel que dijo que no le gustaba la comida mexicana y que comía puro ‘chicken’.

Sin embargo, la parte que más le afectó de los cientos de comentarios fue cuando se trataban sobre sus padres. Muchos internautas aseguraron que el trío de artistas no contaban con una buena educación y que esa era la razón por la que despotricaban de tal forma en contra de sus raíces.

“También como a mis papás”, dijo Yahritza hablando sobre las cosas que se dijeron en internet. “Nos estaban diciendo ‘tus papás no te criaron bien’ “. No obstante, defendió a sus padres al decir que siempre les dio la mejor educación y lo más que pudieron, a pesar de que en el pasado hubo carencias y a veces no tenían ni para los zapatos.

La agrupación experimentó un unfollow masivo. | (Instagram: @yahritzaysuesencia).

“Nosotros también éramos bien pobres. Unas veces mis papás también batallaban en pues comprarnos zapatos, o ropa, o comida, a veces ni les alcanzaba, para los frijoles ni nada”, confesó la joven.

Por otro lado, José Francisco y Rosa, los padres del trío de artistas, también hablaron sobre la educación que le dieron sus hijos y cómo los sacaron adelante, en los Estados Unidos.

“Yo he visto videos [...] de que los papás no les dimos buen ejemplo. Yo todo el tiempo les he inculcado lo de México, las avenidas que hay en México y todo, dijo José.

“Vinimos para acá para tener una vida mejor para nuestros hijos”, dijo Rosa. “[Estuve] piscando de todo, la pera, lo que había de trabajo”.

Al final la hermana mayor de la familia prometió que su familia siempre se mantendrá humilde: “Siempre vamos a ser humildes y creo que aparte de eso es entender que todos somos humanos”.