Gloria Trevi habría intentado quitarse la vida tras un duro castigo de Sergio Andrade: “Empecé a alucinar”

Gloria Trevi dará un concierto en el Auditorio Nacional. (Archivo)

Después de varias décadas, Gloria Trevi decidió hablar sobre uno de los episodios que más han marcado su vida tanto personal, como profesional: su relación con Sergio Andrade. En la bioserie Ellas soy yo, además de que se muestran algunos episodios que la famosa habría atravesado, también aparecen entrevistas originales a la intérprete de Todos me miran.

En uno de los capítulos, se muestra que el productor musical le habría dado un terrible castigo a la joven y ella habría intentado quitarse la vida en un intento desesperado de que esto parara.

Cómo fue el castigo que Sergio Andrade le puso a Gloria Trevi

En el capítulo llamado Un Castigo ejemplar se cuenta que en el periodo donde La Trevi estaba bajo la tutela de Andrade, éste le decía a ella y a las demás jóvenes que tenían prohibido hablar con cualquier hombre a menos de que fuera algo estrictamente necesario y profesional.

Aparentemente en una ocasión, Gloria no siguió al pie de la letra la instrucción y Sergio la habría encerrado en un cuarto donde no tenía alimento ni sitio para hacer sus necesidades fisiológicas.

Según lo que relata la serie, el productor la habría dicho a la regiomontana que tenía prohibido dormir hasta que él volviera por ella y durante el tiempo que estuviera ahí debía hacer una serie de promocionales para su academia.

“Un día, tal vez porque yo hablé con alguien, él me castiga y me deja en el cuartito tres días, no tenía donde hacer del baño y tenía que hacer unos volantes”, comenzó a narrar Gloria en la entrevista para el episodio.

En la recreación se ve que en algún momento, Trevi habría entrado en desesperación y tras encontrar un bote de veneno casero decidió ingerirlo.

Al final del episodio, la cantante señaló: “Yo no podía parar de hacer los volantes hasta que él dijera, después de casi tres noches yo empecé a alucinar y dije: ‘No logré nada, le fallé a una amiga, estoy aquí encerrada, no me ama la persona que amo. Había un bote, le eché agua... sabía feísimo’”.

La serie ellas soy yo fue autorizada por la cantante (Vix)

Cabe señalar que en esta parte, Trevi no dice textualmente que intentó quitarse la vida, pero sugiere que pudo haber sido de esta manera.

¿Gloria Trevi ingirió pastillas para quitarse la vida?

En otro capítulo de Ellas soy yo se muestra una escena en donde Gloria, cansada de los malos tratos por parte de Sergio Andrade y un amor no correspondido, habría tomado la decisión de ingerir un bote de pastillas para terminar con su vida.

Tirada en el baño, Sergio y otras dos jóvenes habrían encontrado a Trevi desvanecida en el suelo. El productor habría hecho que la afectada vomitara el producto y posteriormente una de las mujeres le habría dado algo de comer para que el efecto bajara.

Sobre este fragmento, Gloria no dice nada en las entrevistas incluidas en la serie, pero a lo largo de los años ya habían surgido las especulaciones de este suceso.

Los asistentes se emocionaron al escuchar algunos de los más grandes éxitos de Gloria Trevi. (Tw: @StarPlusLA)

Fue a finales de los 90, cuando medios locales e internacionales retomaron el testimonio de una supuesta joven que formó parte del clan Trevi-Andrade y que se enteró del intento de suicidio de Gloria.

“Yo no era la única que había decidido tomar una decisión así. Una vez hasta Gloria Trevi hizo lo mismo (...) porque no aguantaba más y estaba desesperada”, contó.

Según el relato de esta persona, Sergio habría encontrado a Trevi y después de hacerla vomitar, le hizo beber mucha leche. Aparentemente cuando Gloria ya se había recuperado, el hombre le habría dado una golpiza terrible.