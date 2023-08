¿Gloria Trevi escapó de Sergio Andrade tras golpiza por una lata de atún? Versión contrasta con la de Mary Boquitas | VIDEOS

Mary Boquitas, Sergio Andrade y Gloria Trevi (Instagram/Archivo/Instagram)

Gloria Trevi contó para la serie Ellas soy yo un controversial episodio en su vida, donde habría escapado de Sergio Andrade tras golpiza por una lata de atún. Esta versión causó controversia debido a que Mary Boquitas -quien también estuvo presente en el momento- contó cosas diferentes sobre este suceso.

Te puede interesar: Así fue como Mary Boquitas se dio cuenta que Sergio Andrade le era infiel con Gloria Trevi | VIDEO

Y es que las dos mujeres formaban parte del grupo Boquitas Pintadas, el cual habría sido formado por Sergio Andrade cuando ellas aún eran sumamente jóvenes. Además, fue en esa época cuando los abusos por parte del productor musical ya sucedían según lo que ambas han señalado.

Cómo fue el episodio de lata de atún según Gloria Trevi

En la bioserie que puede verse a través de Vix, se cuenta que en la academia de canto donde estaban recluidas Raquenel Portillo, Gloria y más niñas, Sergio Andrade les controlaba mucho la comida. Por lo que Trevi un día tomó una lata de atún de la alacena sin permiso.

Te puede interesar: Gloria Trevi reacciona a críticas previo al estreno de su bioserie: “No busco defenderme”

Aunque esto podría parecer inofensivo, según lo relatado por la cantante de Todos me miran, Mary Boquitas la descubrió y, tras acusarla con Andrade, éste las habría convocado.

“El señor nos manda llamar: ‘Falta una lata de atún’, entonces él agarra, se quita el cinto y le empieza a pegar (a Mary Boquitas) y le digo: ‘Perdón, yo agarré la lata de atún’, entonces me empieza a pegar a mí”, comentó Gloria Trevi para la serie.

Usuarios en redes sociales han reaccionado a esta historia (Vix)

La intérprete regiomontana señaló: “Me golpea a puñetazos, me salgo yo corriendo, la verdad no sabía que hacer porque no me quería regresar a Monterrey”.

Mary Boquitas da su versión sobre la lata de atún

En su podcast llamado En Boca Cerrada, Raquenel contó el momento de la lata de atún a detalle y explicó como habrían sucedido las cosas.

Te puede interesar: “Con él o sin él, yo soy Gloria Trevi”: éste es el desgarrador mensaje con el que inicia su bioserie

“‘¿Quién se comió esa lata de atún?’ el tono de Sergio no dejaba duda. Alguien iba a pagar por esa lata vacía que había encontrado en el bote de la basura. Gloria impartía la mayoría de las clases de aerobics y yo las de piano y canto a estudiantes de diferentes edades, nuestras jornadas eran largas, de más de diez horas”, comentó y añadió:

“Sergio volvió a la carga volteando su furia hacia mí, porque como yo era su esposa, debía rendir cuentas antes que nadie. Mi intención no fue delatarla, simplemente confesé que la vi momentos antes comiendose la lata. A éstas alturas había aprendido que era mejor decir la verdad y los golpes serían menos”.

Usuarios en redes sociales han reaccionado a esta historia (Tiktok)

Mary Boquitas narró que Gloria Trevi negó rotundamente haberse comido la lata de atún y ambas comenzaron a discutir frente a Andrade. A lo que el productor habría conducido a las dos a un cuarto de servicio.

Ahí, habría hecho que Raquenel se desvistiera y se postrara boca abajo. A partir de ese momento, Sergio le habría dado una golpiza esperando que alguna de las involucradas confesara lo sucedido.

En contraste a la versión de Trevi, Mary Boquitas detalló que aparentemente Gloria nunca dijo que ella fue la culpable de comerse la lata.

“Me dio y me dio mientras yo le imploraba a Gloria que confesara y ella lo seguía negando (...) Sergio seguía dandome hasta más de 50 cinturonazos, al ver que ninguna cedíamos dijo: ‘Suficiente, Raquenel te vistes y te veo abajo, no han entendido que las mentiras no me gustan. Gloria, ven conmigo”, contó.