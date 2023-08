“Viví un infierno”: Marlon, amigo de Wendy Guevara, rompe el silencio sobre ataques que recibió de fans

Marlon señaló al grupo de amigas de Wendy por comenzar ataques en redes sociales contra él. (@marloncolmenarezoficial04)

Tras días de anunciar un video muy importante, el modelo Marlon Colmenarez, amigo de Wendy Guevara, finamente realizó la esperada transmisión este jueves 17 de agosto. El en vivo se llevó a cabo en presencia de la actual ganadora de La Casa de los Famosos México, quien se enteró de varias situaciones en ese momento.

Marlon inició narrando lo que había vivido cuando Wendy se encontraba en el reality show, “Esto fue inhumano lo que pasó, fue exagerado, malo y les voy a decir por qué y voy a dar pruebas, si ustedes quieren creerme o no”, dijo.

“Si hablan de mi, yo nunca me he defendido, me da igual y lo he dejado correr. Como yo he dejado pasar las cosas, la gente puede pensar lo que quiera”.

El influencer venezolano comenzó a exponer todo lo que sentía y lo mucho que semanas atrás deseó que La Casa de los Famosos México llegara a su fin, pues la pasó muy mal. Asimismo, aclaró que la amistad con la integrante de Las Perdidas tiene ya casi 4 años y nunca había hablado.

“Ella era del team Infierno y yo viví un infierno. Me hicieron vivir un infierno”.

En resumen, Marlon dio a conocer cómo conoció a la influencer y dejó en claro que gradualmente construyeron una amistad muy fuerte. Sin embargo, el hate que empezó a lloverle en redes sociales se originó en el grupo de amigas cercanas a Wendy. “La raíz fueron ellas”, aseguró.

El cantante aseguró que nunca buscó fama al visitar a su amiga en La Casa de los Famosos México, al contrario, él no quería ir. (@marloncolmenarezoficial04)

“Paola fue con Gustavo Adolfo y hoy me enteré que dijo que yo era un prostituto y Wendy le pagaba. Yo no he trabajado de eso, yo he sido stripper o bailarín”, reveló el modelo. “Con todas he convivido, he reído, he ido de fiesta y desde que la Chiquis entró a la casa, de un día para otro hicieron como si nunca en la vida me hubieran conocido. Porque pensaron que la Chiquis saliendo, me iba a dejar de hablar”.

“Lo que quiero pedir es que saquen mi nombre de sus bocas, Evelyn, Salma, Paola, Kimberly... todas. Eso es lo único que pido. No pueden hacer contenido si no hablan de otra persona”.

El también cantante confesó que tuvo problemas de salud y bajó de peso, lo cual le afectó mucho. Por lo que ha decidio defenderse y no va aceptar ataques de otra gente. “Yo no soy de su clan, yo soy amigo de Wendy. Si quieren pedir una disculpa pública la voy a aceptar. Yo voy a salir a defenderme”.

Por otro lado, Marlon aprovechó para desmentir rumores que han circulado en redes sociales desde que comenzó el reality show, el primero fue cuando acudió a La Casa de los Famosos como panelista y presuntamente había cobrado 50 mil pesos por asistir, señaló que fue falso.

“Yo pensaba decirte muchas cosas, al final no dije nada. Yo sentía que se me iba a salir el alma”, explicó que al entrar a visitar a su amiga se puso suamente nervioso.

(Vix)

Esa fue precisamente otra de las razones por las que internautas lo atacaron, ya que de acuerdo a una entrevista que dio Paola, Marlon no debía de haber ido a ver a Wendy sino su mamá. La amiga de la influencer incluso acusó en varias entrevistas que el modelo solo quería fama y foco.

Finalmente reveló que él no quería ir a gritarle afuera de la casa, pues temía que los fanáticos lo agredieran por todo lo que leía en internet. Solamente acudió para llevarle a su amiga productos que ella solicitara como spray, pasadores para cabello y cuando le lanzó las rosas desde el helicóptero lo hizo de corazón y sin ningún interés de por medio.

“Después de que estaba pasando esas cosas ustedes creen que yo me iba a parar afuera a gritar con toda esa gente. Lo que me daba era miedo, sin embargo yo fui 6 veces a la casa porque yo era el contacto de confianza de Wendy”.

Por último, Marlon declaró que recibió amenazas de muerte y decidió desaparecer de sus redes sociales porque se sentía bastante mal por el hate. “No hablen de mi, es lo unico que yo quiero. Ya mostré puebras, ya dije lo que pasó. No puedo dejar que esto pase a más porque me va a perjudicar. Saquen mi nombre de sus putas bocas porque ya no da risa”, aseveró.

(Facebook/Marlon Colmenarez)

La respuesta de Wendy a Marlon

Wendy Guevara se mostró muy seria y afectada por lo que reveló su amigo, pues ella quería encontrarse con su familia, con sus amigas y amigos felices. “Salgo y un desmadre se hizo. Lo primero que les dije cuando iba a entrar, fue que estuvieran todos juntos”.

“El premio todavía no me lo dan, es un proceso largo. No se hagan ideas que no son. Él forma parte de mi vida y yo la verdad no le voy a dejar de hablar, ni a Mauro”.

La influencer dejo en claro que ahora que se confirmó un nuevo programa será sobre su vida por lo que todos sus amigos van a aparecer, “Lo del nuevo reality empezaron a hacerse ideas, es de mi vida y todo lo que hago. Van a salir todas mis comadres. Yo quiero que todos esten unidos, todas las personas a las que amo”.

“Yo apenas estoy asimilando todo, tengo 4 días que salí y lo que quiero es que estemos bien. No quiero que mis amigos y amigas esten peleados, tampoco quiero ponerles una amistad a fuerza. Alguna vez podriamos estar todos en la reunion y que eso salga en el reality. Quiero decirles que todos son parte de mi vida, los quiero, los amo. Lo unico que queria era llegar y no saber nada de esto.”

Fans de Wendy Guevara y los ataques contra Marlon

La tensión fue creciendo mientras Wendy se encontraba en el reality show, ya que la gente aseguró que si resultaba ganadora, Marlon le exigiría a Wendy todo tipo de comodidades como viajes, ropa cara y fiestas. Finalmente la integrante de Las Perdidas se coronó como la acreedora de los 4 millones de pesos, por lo que los usuarios de redes criticaron que Wendy Guevara reaparecieran juntos.

Wendy y Marlon. | YouTube.

Ya que la base de fans deseaban que Wendy siguiera con Nicola, incluso internautas temieron que Marlon y Wendy confirmaran su relación, pues aparentemente el modelo “absorbería” el premio de la influencer.