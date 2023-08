¿Sergio Mayer hizo quedar mal a Nicola Porcella frente a Maxine Woodside? Así se defendió el peruano | VIDEOS

Maxine Woodside, Sergio Mayer y Nicola Porcella se vieron envueltos en polémica (Instagram)

El Team Infierno se consolidó como un equipo sumamente sólido durante su paso por La Casa de los Famosos México, sin embargo, a casi una semana de que Wendy Guevara fuera la ganadora, Sergio Mayer habría optado por una “estrategia” diferente que causó una fuerte polémica entre Nicola Porcella y Maxine Woodside.

Todo comenzó cuando El Tata y el peruano fueron invitados a una entrevista vía Zoom al programa de la periodista, pero Sergio Mayer decidió ir de forma presencial.

Debido a estas modificaciones, el exdiputado habría abarcado más tiempo del estimado y, por tanto, Nicola Porcella -quién ya estaba conectado- tuvo que esperar 15 minutos y ya no pudo realizar la entrevista.

Qué dijo Maxine Woodside

Mientras estaba el programa, Maxine Woodside le preguntó a su equipo de producción: “¿Por qué no me avisaron que estaba Nicola? hubiéramos entrado”.

Pero antes de que le respondieran, Sergio Mayer se adelantó y lanzó un controversial comentario sobre su excompañero de reality.

“Pero no tiene nada que hacer Nicola ahorita, no tenemos nada... yo por ti, he esperado toda la vida, para estar en tu programa”, se le escucha decir al Tata.

De igual manera, el exintegrante de Garibaldi dijo que él hubiera estado dispuesto a esperar el tiempo necesario.

“Esperar 15 minutos para tener una entrevista con Maxine, yo creo que no le han dicho quién es (...). Yo vine personalmente me dijeron ‘por Zoom’; yo dije ‘no, Maxine se merece su espacio y que yo pueda estar ahí, contigo’, ¿cómo por Zoom?”, añadió.

La conductora se desconcertó por los hechos (Credito:Tiktok@miguel_toorrez)

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar y varios de ellos estallaron en contra de Sergio Mayer.

“Nicola si tiene que hacer entrevistas, es el segundo lugar , el cuarto lugar ya nadie lo quiere entrevistar”. “Nicola por favor no hables mucho con Sergio y Poncho puedes hablar con apio es buena persona”. “Ahora sí está sacando lo real peleando con su mismo equipo”, son algunos de los comentarios.

Así se defendió Nicola de Sergio Mayer

A través de sus historias de Instagram el ganador del segundo lugar en La Casa de los Famosos México dio su versión de los hechos.

“Mi gente acá alistando las maletas porque hay que cambiar de hotel, mientras se busca departamento y todo, pero quiero comentarles algo que acaba de pasar”, comentó.

Nicola explicó que tuvo la entrevista pero tras un tiempo de espera le dieron la instrucción de que se desconectara.

“Estuve esperando unos 15 minutos y me dijeron que salga porque parecía que iba a demorar mucho. En ningún momento me dijeron que tenía que ir a la entrevista, a todas las que me han dicho, las he hecho. Aún no conozco mucha gente de acá, mil disculpas a la persona a la cuál me iba a entrevistar, no ha sido en la manera en que creo que Sergio lo dijo”, detalló.

El peruano explicó porqué no fue al programa de Maxine Woodside Credito:tiktok@omgchisme

El peruano lanzó una breve advertencia aunque no aclaró si iba dirigida para El Tata.

“Hay que tener cuidado con las palabras y saben el respeto que le tengo a todos acá y apenas les estoy conociendo. Era por zoom y como la de Sergio se demoró me pidieron que me desconecte porque tenía que hacer otras cosas”, puntualizó.

Una vez más, usuarios en Tiktok retomaron el clip y comentaron sobre esta polémica.

“A Sergio le falta aplicar la frase: ‘Para brillar no tienes que opacar a otros’”. “El Sergio siente que está en elecciones, por eso está de barbero con los periodistas”, colocaron los internautas.