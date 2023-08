Anel Noreña explota contra su hija Marysol Sosa; culpa al yerno por distanciamiento: “Hay un tercero en discordia”

Tanto Anel como Marysol aseguraron que su conflicto familiar comenzó hace varios años. (Instagram: @marysol_sosa // @anelnorenamx)

El conflicto entre Anel Noreña y Marysol Sosa continúa dando de qué hablar. Luego de que la primera esposa de José José reveló que tuvo miedo de ser golpeada por parte de su yerno, Xavier Orozco, en una acalorada discusión y que la hija menor del Príncipe de la Canción lanzó un comunicado de prensa para defender a su esposo, la vedette nuevamente explotó en contra de su hija.

Anel Noreña concedió una entrevista vía telefónica a Ventaneando donde pidió que Marysol arregle sus diferencias familiares antes de difundir que ella le prohibió usar el nombre e imagen de José José.

“Ella me dijo: ‘Mamá, tu no eres mi familia, eres mi familiar, en ese plan, como comprenderás, el nombre y la marca de José José si tiene una oficina (...) si ella quiere utilizar el nombre de José José perfecto, pero que se quiten las groserías de estos últimos años (...) son unos alzados”, declaró.

La exesposa de José José aseguró que por esa razón se distanció de Marysol Sosa Crédito: Televisa

De esta manera, la actriz confirmó que sí puso un límite sobre los derechos de su exesposo cuando se enteró que su hija quería hacer un espectáculo en honor al intérprete de Almohada luego de su pleito.

Pero eso no fue todo, Anel Noreña lamentó que su hija menor reaccionara así porque no la educó de esa manera:

“Yo no los crie así, gracias a que su mamá no los dejó... yo estuve con ellos y con todo mi amor, pero cuando los hijos se casan entra un tercero en discordia y es un jaleo. No soy la primer familia a la que le pasa, pero aún así, siendo gentes pensantes y cristianos los dos hay una forma de arreglarlo, pero no se les ha dado la gana de hacer”, continuó.

“Marysol es mi princesa, este cambio de Marysol no es ella. ‘Óyeme, mamá vamos a solucionar esto’, pero yo sigo siendo su mamá. Sino está el marido a lado no va al baño. Mi situación cambió de la noche en la mañana, nunca me dan la cara. Nunca han sido para decir, sobre todo el marido, no se ha dado, mi casa está abierta para ellos, le mando cositas en el lugar así que no se hagan. Si así son las cosas vamos a dejar que pase el tiempo”, continuó.

(Instagram: @marysol_sosa)

Anel Noreña defiende su lugar como madre

Durante la misma entrevista, la actriz explicó que decidió romper el silencio porque vio a su hija: “Llorando por todas las entrevistas, ya sabe porqué y se lo dije: ‘Arregla las cosas familiares’, pero de otra forma no. Tiene que pasar por mi oficina y que yo lo apruebe”.

La exesposa de José José ahondó en que los problemas con su hija están en un punto álgido, pues llevan un largo periodo sin reestablecer su relación.

“Se agudizó (el problema) hace dos años, nuestra relación es nula desde hace dos años. Cuando José me deja todo a mí, hoy en día el nombre José José, la marca el príncipe de la canción y el príncipe es un producto comercial y ya se lo he dicho mil veces”, dijo.

Por lo que dio a entender Anel, parte de su molestia con Marysol vendría desde antes del fallecimiento del cantante, pues aparentemente cuando él estaba en vida no la tomaban en cuenta.

“Si vas a usar el nombre de tu papá como mi hija, como mi familia... tenían mamá y papá, entonces se dirigieron al papá, nunca a mí. Después de mi divorcio quedé muy vulnerable”, destacó.