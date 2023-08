Anel Noreña confiesa que sintió miedo de ser golpeada por el esposo de Marysol Sosa y ella le responde

(Cuartoscuro/Instagram/@marysolsosaofficial)

El próximo 28 de septiembre se cumplirán cuatro años del deceso de José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocida en la industria musical internacional como José José. Lamentablemente, su familia continúa enfrentada por los derechos de su imagen, regalías de sus icónicas canciones y todo tipo de bienes que dejó en su testamento tras su partida.

Los conflictos comenzaron en 2019: Anel Noreña y sus dos hijos fruto de su matrimonio con el Príncipe de la Canción (José Joel y Marysol Sosa) ante los obstáculos que impusieron Sarita Salazar (viuda del cantante) y Sarita Sosa Salazar cuando falleció el querido intérprete mexicano.

Tras dimes y diretes, ambas familias acordaron incinerar los restos del cantante y dividirlos en dos partes, una se quedó en Estados Unidos, otra descansa en la Ciudad de México. Meses después comenzó la disputa por los bienes del artista que finalmente fueron atribuidos a Anel Noreña, su primera esposa.

(Instagram: @marysol_sosa)

Es por esa razón que actualmente la vedette tiene el control tanto de los bienes de su exesposo como los derechos sobre el uso de su nombre e imagen. Sin embargo, en algún momento del proceso habría tenido un acalorado enfrentamiento con su hija Marysol Sosa, situación que derivó en un distanciamiento.

Anel Noreña tuvo miedo de ser golpeada

En un principio, madre e hija intentaron mantener su conflicto fuera de los reflectores, pero terminó saliendo a la luz en cuanto trascendió que supuestamente Anel había prohibido a su hija usar el nombre o apodo de José José para cualquier proyecto o tributo por causas que hasta hace unas horas eran desconocidas.

La exesposa de José José aseguró que por esa razón se distanció de Marysol Sosa. (Televisa)

Pese a la advertencia, Marysol Sosa organizó un homenaje en honor a su padre donde participarán artistas como Cuca, La Lupita, Micky Huidobro, Rubén Albarrán Los Daniels, entre otros.

Fue bajo este contexto que Anel Noreña concedió una entrevista para el programa Hoy donde aseguró que no le prohibió a su hija usar el nombre de su padre en su proyecto hasta que se distanciaron por una fuerte discusión donde incluso temió ser golpeada.

“Se suscitó una gritadera donde ella agarró una servilleta y le puso: ‘Renuncio a mi herencia’, me la aventó y le dice al marido (Xavier Orozco): ‘Vámonos porque está loca y con ella no se puede hablar’. Es una tontería pero así fue por un comentario que yo le hice al muchacho y no le pareció”, contó.

El concierto en homenaje a José José se llevará a cabo el sábado 19 de agosto. (Instagram: @marysol_sosa)

“Se me echaron los dos encima, pero en una forma que yo pensé que el hombre me iba a dar un moquete. Se me vino encima así, estaba la barrita de la cocina, Marysol allá sentada y el otro diciéndome: ‘A mi esposa no le vas a hablar así porque’... ese fue el meollo, pasa en todas las familias y desgraciadamente pasó en la nuestra”.

Marysol Sosa defiende a su familia

En cuanto Anel Noreña dio a conocer la verdad detrás de su distanciamiento de dos años con su hija, fue la propia Marysol Sosa quien lanzó un comunicado de prensa para compartir su versión de los hechos.

(Instagram: @marysol_sosa)

“Ayer, mientras ensayaba con grandes personas para el concierto de este sábado, me enteré de las desafortunadas declaraciones de mi señora madre. Me parece muy lamentable que se victimice de esa manera, conociendo las verdaderas razones de nuestra distancia, que viene de tiempo atrás, e incluso desde antes de casarme”, se lee.

“Las acusaciones son muy delicadas Ustedes me conocen y han tenido la oportunidad de compartir con mi marido y conmigo en familia. No somos personas violetas, ni promovemos ni aplaudimos la violencia. A mi madre la respeto, pero no puedo permitir difamaciones y ataques de esta índole hacia mi esposo y mi persona”, continuó.

“Yo no me presto a escándalos y mucho menos basados en mentiras. Somos muy diferentes. Renuncié al dinero de mi herencia sabiendo lo que vendría a complicar muy vida. Efectivamente, no se me permite usar el nombre e imagen de mi padre y prefiero seguir así, y no me bajo imposiciones que comprometen la dignidad de mi casa y daña la memoria de mi papa”, concluyó.