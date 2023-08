Wendy Guevara rompió el silencio sobre el contrato de exclusividad con Televisa

Wendy Guevara triunfa en grande en La Casa de los Famosos México (Soy Wendy Guevara)

Tras su triunfo en La Casa de los Famosos, Wendy Guevara protagonizó varios rumores acerca de su carrera artística, entre ellos, un supuesto contrato de exclusividad por tres años con la empresa Televisa. En una entrevista con Maxine Woodside en su programa De todo para la mujer, la influencer se pronunció al respecto.

Y es que la atención que ha tenido la integrante de Las Perdidas ha sido gigantesca, pues gracias a su participación en el reality show su cualidad de celebridad llegó a otros niveles. La influencer ganó cuatro millones de pesos mexicanos y fue votada, durante la final, más de 18 millones de veces.

Wendy Guevara ya tiene proyectos en puerta tras su victoria en el programa de televisión, como una gira de Resulta y Resalta junto a algunos de sus compañeros del Team Infierno, así como un personaje en una telenovela producida por Juan Osorio, aunque esto último está por verse, pues la influencer desea mejorar sus habilidades como actriz.

La mujer del momento se conectó con Maxine Woodside en su programa estrella y dio algunos detalles de su vida profesional así como su relación con la empresa Televisa.

¿El contrato de Wendy Guevara es por 3 años?

Cuando un miembro del equipo de Todo para la mujer cuestionó a la integrante de Las Perdidas sobre la relación laboral con la empresa responsable de La Casa de los Famosos, ella respondió que no tenía un contrato tan extenso con Televisa, pero dejó entrever que al menos hay posibilidad para la exclusividad.

La ganadora de "La Casa de los Famosos" dio detalles sobre su futura relación laboral con la empresa Crédito: Twitter/radio_formula

“No, por tres años no. Sí estoy con Televisa y estoy muy agradecida por la oportunidad de La Casa de los Famosos México. Ahí ando teniendo mis juntas con Televisa, pero ya en cuando haya algo yo les digo”, manifestó la ganadora de los cuatro millones de pesos.

Y es que no ha habido programa o evento importante de Televisa donde Wendy Guevara no esté presente. Desde que terminó el reality show, el pasado domingo 13 de agosto del 2023, la originaria de Guanajuato no ha parado y se ha presentado en más de un show, a tal punto que ha confesado que ha descansado muy poco.

La leonesa fue una sensación durante toda su estancia en la casa; sin embargo, poco se compara con la euforia que causó cuando fue anunciada como ganadora. Sus fans cerraron calles, organizaron fiestas, eventos, transmisiones en vivo y hasta se fueron a celebrar la victoria en El Ángel de la Independencia.

Dentro de los rumores sobre la relación laboral de Wendy Guevara con Televisa estaba que, supuestamente, la empresa le había dado un departamento de lujo, además de una camioneta como parte del trato.

'La casa de los famosos' no se acaba y Wendy volverá a las pantallas. | ViX.

Wendy se pronunció sobre su relación laboral con sus amigas y el “Team Infierno”

En De todo para la mujer, Wendy Guevara también aclaró que su gira junto a miembros del Team Infierno no hará que paren los eventos junto a sus entrañables amigas: Kimberly y Paola Suárez, pues seguirán siendo socias y apareciendo juntas en más de un escenario.

La influencer dejó claro que seguirá junto a Las Perdidas, pues además de que tiene ya un largo historial trabajando exitosamente juntas, son amigas desde que eran muy pequeñas, por lo que no hay ningún argumento para alejarse de ellas.

Del mismo modo, anunció que está afinando detalles con ViX para algunos proyectos juntos y que son ciertos los rumores sobre que se presentará en el Teatro Metropolitan.

Se espera que la carrera profesional de Wendy Guevara despunte gracias al gran apoyo de sus fans durante La Casa de los Famosos México.