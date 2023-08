Paola Suárez defendió a Wendy Guevara por la fiesta de Galilea Montijo: “Sí sentí feo”

Paola Suárez reveló que sí le dieron la dirección para ir a la fiesta de Galilea Montijo (Instagram/@paolitasuarez28)

La amistad de Las Perdidas apretantemente estaba en uno de sus peores momentos luego de que Paola Suárez revelara que fue invitada a la fiesta de Galilea Montijo, pero no le compartieron la dirección para que asistiera.

Esto causó indignación entre los fans de las influencers porque mientras Paola regresaba a su natal León, Wendy Guevara y Salma se divertían con la presentadora de Hoy, Nicola Porcella y algunos del Team Cielo de La Casa de los Famosos.

Esa noche, Paola confesó que el no haber recibido la dirección la hizo sentir triste, por ello salió del hotel en el que se hospedó en la Ciudad de México y compró su boleto de regreso a Guanajuato.

La influencer tenía que cumplir con compromisos en León y por ello no pudo quedarse un día más en la CDMX, sólo fue para recibir a Wendy (Instagram/@paolitasuarez28)

Sus palabras se hicieron virales y algunos internautas arremetieron contra Wendy por supuestamente olvidarse de su amiga; sin embargo, Paolita ya aclaró que, en realidad, sí le dieron la dirección, pero tarde.

En una transmisión en vivo que hizo la tarde de este 15 de agosto, la influencer pidió a sus fans que ya no hagan comentarios en contra de sus amigas por la fiesta, pues hubo un malentendido debido a lo tarde que se desarrolló la celebración.

Explicó que cuando ella terminó su transmisión en vivo se dio cuenta de que sí le enviaron la dirección, pero no la había visto porque en ese momento ya se estaba trasladando hacia la central de autobuses desde donde partió a León.

Paola aclaró que "Las Perdidas" no se separarán porque todo fue un malentendido de redes sociales (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

Wendy al principio tampoco sabía en dónde sería la fiesta, pero ya que ella tiene que quedarse en la CDMX por unos días más, cuando le hicieron saber en dónde sería, sí fue al lugar. Según Paola, la ganadora de La Casa de los Famosos llegó en la madrugada a la casa de Galilea por el mismo motivo.

“No hagan una tormenta en un vaso de agua, Wendy no tuvo nada qué ver, Wendy no sabía ni dónde era, cuando Wendy ya llegó a la fiesta ya era la 1, yo ya iba para León”

Explicó que decidió ya no ir a la casa de la presentadora de Hoy porque ya no tenía un hotel en dónde llegar a dormir y, además, compró por error dos boletos de regreso a León y no quería pagar otro más por la fiesta.

Su intención era regresar a Guanajuato a las 22:30 h si no le enviaban la ubicación, pero a las 22:00 h ya había dejado su hotel.

Wendy, por su parte, no ha hablado sobre lo que sucedió con Paola (Captura de pantalla/Instagram)

Paola agregó que sí se sintió triste de no ir a la fiesta ya que sí estaba emocionada por ir, pero no había vuelta atrás.

“Sí sentí feo, la verdad, qué mala onda, pero no pasa nada, yo ya me voy a León. Eso fue lo que pasó, comadres, pero no hagan una tormenta en un vaso de agua”, dijo Paolita en su trasmisión.

Paola Suárez invitó a Nicola Porcella a cocinar con ella

Después de aclarar por qué no fue a la fiesta de Galilea Montijo, Paola mencionó que vio los videos de cómo Nicola, Wendy y Salma se estaban divirtiendo y piensa que el peruano sería un buen invitado a su sección de cocina.

Paola espera algún día colaborar con Nicola, quien le cayó bien el lunes que convivieron por primera vez (Vix)

Por tanto, la influencer invitó a Porcella a hacer una transmisión en vivo con él para que cocinen juntos, pero con la advertencia de que así como él puede llegar a quemar una tortilla, juntos quemarán la cocina.

“Nicola, sí tú, Nicola, eres el afortunado de hacer un video cocinando con Paolita, mucha gente me lo ha estado pidiendo (...) Esperemos no arruinar la cocina, no quemar la cocina porque si quemamos la concina...”, agregó la influencer.