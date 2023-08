Mamá de Ivanna, hija de Poncho de Nigris, reacciona a ‘desaire’ del conductor en la final de LCDLFM

El conductor se separó de su hija mayor luego de que supuestamente la familia de su entonces pareja se viera involucrada en el secuestro del esposo de Gloria Trevi. (Instagram: @lucygaz// Vix)

Poncho de Nigris se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales el pasado domingo 13 de agosto por su participación estelar en la primera temporada de La Casa de los Famosos México, pues para sorpresa de muchos quedó en tercer lugar por debajo de Nicola Porcella y Wendy Guevara. Como era de esperarse, su salida causó furor en los espectadores, quienes no dejaron pasar por desapercibido tanto sus declaraciones como su reencuentro con su familia.

Fue precisamente este último punto el que dividió opiniones en redes sociales. Y es que el regiomontano fue señalado de desairar a su primogénita Ivanna (fruto de su relación con Lucy Garza) e ignorar que estaba conmovida por verlo después de dos meses y medio al hacerla a un lado para recibir a sus tres hijos menores entre sus brazos, además de darle un beso a su esposa, Marcela Mistral.

“Poncho, ama a tu hija mayor, no hagas diferencias, aunque sea grande un hijo nunca deja de necesitar el cariño”. “La esposa de Poncho agrego a su hija (mayor) en un abrazo familiar para no quedar excluida muy bien por ella la incluyó”. “Se notó mucho la diferencia con sus hijos”. “Sentí feo q no le hiciera tanta fiesta poncho a su hija mayor como con los otros hijos, la abrazo mas la madrastra (muy bien por ella)”, fueron algunas reacciones.

El influencer se concentró en sus hijos menores y su esposa, Marcela Mistral. Crédito: LCDLF

Lucy Garza defiende a su hija

Hasta el momento, ni Poncho de Nigris ni Marcela Mistral se han pronunciado públicamente sobre lo sucedido. Pero Lucy Garza no hizo caso omiso a los comentarios y a través de su cuenta de Instagram defendió a su hija Ivanna por lo sucedido.

“Quiero compartir este post, debido a que he recibido muchos mensajes/preguntas/opiniones, etc, con respecto a lo acontecido en la gala del domingo... Ivanna se encuentra súper bien; En ese momento, se emocionó hasta las lágrimas, porque días antes, había soñado con su papá y tenía ganas de verlo y abrazarlo. Ese es el contexto del porque el llanto de mi hija”, explicó.

(Instagram: @lucygza)

Aunque Lucy Garza no mencionó nombre, dejó entrever su desacuerdo con la manera en que Poncho de Nigris recibió a su hija sobre el escenario de LCDLFM:

“Con respecto a las acciones de otras personas, no puedo emitir una opinión al respecto, porque no sé el sentir de los demás, ya que sólo hablo en representación de mi hija, porque eso fue lo que me ella me contó. Agradezco de antemano a todos que se tomen el tiempo de expresarme su amor y preocupación por mi hija. Mi única postura al respecto es que, Ivanna es una niña muy feliz, sabe que tiene todo mi amor y mi cuidado. Y que siempre la voy a apoyar en todo”, continuó.

Internautas aplaudieron cómo respondió Lucy Garza y una vez más arremetieron en contra del influencer regiomontano. Cabe recordar que Poncho de Nigris se distanció de su hija mayor luego de que la familia de su entonces pareja se vio involucrada en el secuestro de Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi.