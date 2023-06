Poncho de Nigris señaló a su ex suegra como implicada en el secuestro del esposo de Gloria Trevi

(Instagram: @ponchodenigris // @gloriatrevi)

En La Casa de los Famosos las revelaciones no son exclusivas del “Confesionario”, pues todas las personalidades que forman parte del programa han recordado desde sus polémicos encuentros con sus colegas del medio artístico nacional hasta los escándalos más perturbadores que giran en torno a su vida privada.

Wendy Guevara estuvo a punto de perder la vida cuando era niña por un accidente vial, Marie Claire tachó de machista y misógino a Poncho de Nigris, Ferka Quiroz revivió la supuesta infidelidad de Kimberly Flores a Edwin Luna en una edición del mismo programa en Estados Unidos y Sergio Mayer recordó las dificultades públicas que enfrentó cuando comenzó su relación con Isabella Camil, es novia de Luis Miguel.

Fue bajo este contexto que Poncho de Nigris recordó cuando perdió comunicación con su primogénita Ivanna por un delito que unas personas cercanas cometieron en contra de Armando Gómez y Gloria Trevi en 2011.

(Captura de pantalla/Vix/LaCasadelosFamososMéxico)

Todo comenzó cuando Wendy Guevara se sinceró sobre su participación especial en Ellas soy yo, la serie biográfica de Gloria Trevi que se estrenará este 2023. La influencer contó que tanto ella como Kimberly la más preciosa y Paola Suárez, Las Perdidas, construyeron una bonita relación tanto con el elenco como con la famosa intérprete.

“He ido al palenque y me ha pasado a su camerino. Después de que terminamos a Gloria le tocó ir a León y nos invitó a su camerino bien linda. Lloró y nos dijo que muchos gracias. Un amor la mujer y su esposo nos trató súper lindo. Y yo agarrando a los de su seguridad queriéndolos besar y ella traía un escándalo, ya después nos pasó con ella a una canción, estuvo chido”, contó.

De un momento para otro, el influencer regiomontano tomó la palabra para compartir uno de los momentos más complicados de su vida: “¿Les digo por qué mi hija se fue a Estados Unidos?”.

(Foto: Instagram/@armandogomez73)

La mamá de mi hija era comadre de Gloria Trevi y después de un palenque la invitó a su casa. La mamá de mi hija no tuvo nada que ver, nada más que la abuela de mi hija, saliendo de la carne asada que organizaron en su casa, la puso (a la intérprete de Vestida de Azúcar) a unos secuestradores y secuestraron al esposo (Armando Gómez).

De acuerdo con la versión del también bailarín, su exsuegra estuvo involucrada en el secuestro del empresario que sucedió en 2011. Supuestamente, la mujer en cuestión aprovechó la cercanía que existía en su hija y la cantante regiomontana para intentar sacar dinero fácil y “la entregó”, pero al final fue el abogado quien terminaría privado de su libertad.

“Esa fue la bronca. Se llevaron a mi hija con dos años a Estados Unidos y luego llevaron a la mamá (de Ivana, expareja de Poncho). La mamá (exsuegra) está en la cárcel”, agregó.

Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez (Ilustración: Infobae México)

Eran comadres, pero Lucía no se dio cuenta, ella no sabía y la mamá la puso; imagínate que coraje. Y ella dice: “No mam+s mi mamá, por qué se le ocurrió hacer esto”. La mamá está en la cárcel, no se si va a salir o no.

Según Poncho de Nigris, su exsuegra fue detenida en Estados Unidos y posteriormente trasladada a México donde permanece en un prisión cumpliendo su condena.

“Yo me fui a buscar a mi hija a Estados Unidos y no la encontré, desapareció un rato (...) Desde ahí yo he hablado con el esposo de Gloria de: ‘¿Qué onda, quién fue?’ y me dijo: ‘No sé nada’”, comentó Poncho de Nigris.

Tras lo sucedido, el influencer regiomontano pudo retomar su relación con su primogénita.