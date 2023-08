AICM presentará denuncia penal por balacera en la Terminal 2

Dos policías de Nezahualcóyotl se vieron involucrados en una balacera en la Terminal 2 del AICM. (Captura de pantalla)

Leonardo “N” y Sergio “N”, policías municipales de Nezahualcóyotl que han sido señalados por estar involucrados en la balacera desatada el 9 de agosto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa; al mismo tiempo, la administración del complejo aeroportuario ya se alista una denuncia penal.

Durante una audiencia llevada a cabo este miércoles en el Reclusorio Oriente, un juez de control determinó la imputación de los dos servidores públicos, mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó tres meses para concluir la investigación complementaria.

Fue el segundo miércoles de agosto cuando los dos elementos de la policía municipal realizaron varias detonaciones en la Terminal 2 del AICM cuando perseguían a tres presuntos delincuentes. En los actos una mujer recibió un impacto en la cabeza, otro joven resultó herido en el brazo y una tercera víctima resultó ilesa. Tres días después, el 12 de agosto, se dio a conocer que Gabriela, diagnosticada con muerte cerebral por la bala, había fallecido.

Por estos hechos, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) también buscará reclasificar el delito como feminicidio.

Hugo Alejandro Piña, padre de la joven de 20 años asesinada, comentó a Milenio que en la audiencia los uniformados explicaron que dispararon porque los tres jóvenes iban armados.

“Yo hablé con una de mis hijas y dice que no, que no llevaban nada de armas, que esas son mentiras y ¿de dónde van a sacar armas?, ellos no tienen armas”, dijo el padre de la joven, quien precisó que Gabriela y sus acompañantes venían de una reunión familiar.

En la carpeta de investigación CI-FIVC/VC-3/UI-1 C/D/01147/08-2023 se asentó que los tres jóvenes viajaban a bordo de un vehículo color blanco con placas PDV-97-17 cuando los agentes les marcaron el alto, sin embargo, a decir del señor Piña, los jóvenes no se detuvieron “por miedo”, lo que más tarde daría paso a la persecución y balacera al interior del aeropuerto capitalino.

Cabe destacar que en el lugar de los hechos fueron encontrados un total de cinco casquillos percutidos calibre 9 milímetros. Además, agentes del Ministerio Público tampoco encontraron pruebas de que los jóvenes portaran armas.

AICM iniciará acción penal

El AICM tomará acción penal tras balacera en sus instalaciones ocurrida el 9 de agosto. (Capturas redes sociales)

Luego de que se diera a conocer la vinculación a proceso de Leonardo “N” y Sergio “N”, la Secretaría de Marina (Semar) y el AICM dieron a conocer a través de un comunicado conjunto que emprenderán acción penal en contra de quienes resulten responsables por los hechos ocurridos en el aeropuerto, que es de dominio federal.

“A fin de proteger los intereses de la entidad, y con relación a los hechos del pasado 9 de agosto, se ha tomado la determinación de presentar una denuncia penal con el objeto de esclarecer lo sucedido y deslindar responsabilidades”, se lee.

En el escrito, el AICM destacó que después de la balacera ofreció la ayuda necesaria a los heridos y a los usuarios, activando los protocolos internos de seguridad en coordinación con las autoridades.

Además, subrayó que elementos de la Semar, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), brindaron de inmediato protección y vigilancia al recinto aeroportuario.

Cabe precisar que los espacios del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México son bienes de dominio público, por lo que el Gobierno Federal ―específicamente la Semar― está a cargo de ellos.