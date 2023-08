Monterrey vs Nashville: los mejores memes que dejó la eliminación de Rayados de Leagues Cup

Los mejores memes que dejó la eliminación de Rayados de Leagues Cup (Captura Twitter)

El último equipo de la Liga MX que aún seguía con vida en la Leagues Cup terminó su participación en el torneo, Rayados no llegó a la final del campeonato luego de ser eliminado en la ronda de semifinales por el Nashville con un marcador de 0 - 2, los pupilos de Fernando Tano Ortiz regresarán a México para retomar el Apertura 2023.

A lo largo del partido, el conjunto regiomontano no mostró el mismo nivel competitivo que llegó a tener al inicio del torneo, así que concluyó su participación en la Leagues Cup. Debido a que la afición mexicana tenía la esperanza de que llegara a la final en nombre de la Liga MX, en cuanto quedó fuera los memes invadieron las redes.

Diferentes fans del futbol mexicano se burlaron de la escasa participación de los clubes mexicanos, así que se burlaron de cómo el proyecto de Mikel Arriola Peñalosa, presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX, no dejó a ninguna escuadra mexicana en la gran final.

A lo largo del partido hubo diferentes momentos que llamaron la atención de los fans, en primera instancia ocurrió el gol anulado de Nashville, al minuto 11 Hany Makhtar anotó el primer tanto del juego; sin embargo, el VAR tuvo que revisar la jugada por fuera de lugar y terminó anulando la anotación.

Desde ese momento inició el debate en redes si Rayados tenía posibilidades de llegar a la final, pues el conjunto de la MLS se mostró superior a los de La Pandilla, razón por la cual empezaron a viralizarse varios memes de cómo la afición estaba viviendo el partido.

Pero las burlas iniciaron más cuando cayó el primer gol del partido, ya que el futbol mexicano ya se estaba despidiendo de la Leagues Cup. De inmediato en redes sociales se viralizaron una serie de comentarios sobre el desempeño que estaba teniendo los de La Pandilla.

“Cegándose por enésima vez en fase final”, “Pero la MLS no ha superado a la Liga BBVA MX. Sigan ciegos los que aún no quieren ver”, “Liga BBVA por más que quisieron que sus rayados jugaran la final no se pudo los equipos medianos siempre serán de segunda”, “Que pena ajena los Rayantos [sic] ni con tanta ayuda arbitral pudieron hacer nada”, fueron algunos de los comentarios que se viralizaron.

Pero las burlas aumentaron más cuando cayó el primer tanto de Nashville, por lo que los fans empezaron a lamentar que la Leagues Cup solo haya sido un negocio.“¿Onta Canales? Ontan los que iban a representar la Liga Mexicana ajjajajaja, se llenan de orgullo jajaja”, fueron otros comentarios.

Nashville clasificó a la final de la Leagues Cup

El Nashville de la MLS derrotó este martes por 0-2 a los Rayados de Monterrey del fútbol mexicano para clasificarse a la final de la Leagues Cup, en la que se verá con el Inter de Miami de Lionel Messi.

El inglés Sam Surridge y el estadounidense de origen haitiano Fafá Picault convirtieron por el cuadro de casa, que dominó a un Monterrey con poca capacidad de respuesta.

La primera mitad transcurrió con los dos cuadros en busca de la portería contraria; los Rayados tuvieron la posesión de la pelota a favor 57-43, sin embargo, los estadounidenses dispararon tres veces al arco, por una los mexicanos.

El alemán Hamy Mukhtar convirtió un gol en el minuto 12, pero el árbitro guatemalteco Walter López anuló la anotación.

Por el Monterrey del entrenador argentino Fernando Ortiz el español Sergio Canales remató de zurda por fuera y Erick Aguirre estrelló el balón en el poste, en dos llegadas peligrosas y el Nashville, que estuvo cerca del gol con llegadas del estadounidense Alex Muyl y de Mukhtar.

El colombiano John Stefan Medina remató por fuera en el arranque de la segunda mitad, pero el cuadro de casa se hizo de la pelota y creó inquietud en la defensa rival con un remate de Picault.