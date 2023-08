Monreal respaldó a Ebrard tras sus acusaciones a Sheinbaum

Corcholatas se incursionan en disputa Foto: CUARTOSCURO

El senador con licencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal Ávila, se sumó a las denuncias de Marcelo Ebrard, ex secretario de Relaciones Exteriores (SRE), para esclarecer los distintos señalamientos a Claudia Sheinbaum Pardo en el proceso al que se han incursionado con miras a las elecciones del 2024.

A través de redes sociales, el aspirante a la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación pidió que las dirigencias de Morena den certeza de “piso parejo” para todas y todos los aspirantes a competir, pues resaltó que aún queda tiempo para asegurar la equidad.

Ricardo Monreal —junto con el diputado con licencia y aspirante Gerardo Fernández Noroña, del PT— han denunciado en distintas ocasiones las irregularidades e inequidades de Morena a favor de algunas “corcholatas”. No obstante, tras la postura de Ebrard en contra de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, no dudó en respaldarlo.

“La denuncia del compañero Marcelo Ebrard sobre falta de equidad en el proceso interno de MORENA se tiene que atender. Estamos a tiempo de corregir, teniendo presente que el valor político superior que la y los participantes debemos conservar es la unidad del movimiento transformador”, refirió en su cuenta.

Por su parte, el petista Noroña también se pronunció a las denuncias del ex canciller, no obstante, y a diferencia de su compañero Monreal, destacó la incongruencia de Ebrard por quejarse y pedir equidad. En redes sociales calificó como “desesperadas” sus reclamos.

“Lamentable por prepotente y arrogante la declaración de Marcelo Ebrard. La competencia es de seis y es muy torpe de su parte minimizar a cualquier compañero aspirante. Su desesperación ha pasado todos los límites. Y pedía piso parejo, el colmo de la incongruencia”, destacó.

Las acusaciones de Ebrard a Sheinbaum

A un día de que Morena destine a las casas encuestadoras para el proceso de selección, el ex secretario de Relaciones Exteriores acusó un “acarreo” a favor de la mandataria capitalina, pues señaló que se han utilizado instituciones para su beneficio.

Entre sus primeros señalamientos, indicó que la ex jefa de Gobierno usó la Secretaría del Bienestar y a brigadistas para dar certeza de que ella será la abanderada del oficialismo con propaganda.

“Nunca habíamos visto tanto acarreo, tanta paga de encuestas falsas, no había visto una campaña negra incluso contra mi familia” apuntó el ex canciller en su asamblea informativa de este 16 de agosto.

Aseguró que en distintas ocasiones ha acudido a las autoridades de Morena para que atiendan estos actos, no obstante, han sido ominosos a los reclamos que desde el 2022 ha presentado. Ante esto, hizo un llamado al partido guinda, y a integrantes del mismo, para respetar las reglas acordadas desde que dio inicio la contienda interna.

“Exijo que la dirigencia de Morena haga cumplir los acuerdos firmados. En los últimos días vemos un incremento del acarreo, brigaderos por parte incluso de servidores públicos, campaña sucia e intimidación. La razón es que les vamos a ganar la encuesta y quieren impedirlo.”, destacó en redes sociales tras sus acusaciones.

Además de los señalamientos, Ebrard indicó que en las encuestas solo son dos finalistas; él y la Claudia Sheinbaum, a pesar de los ejercicios “falsos” que ha presentado la ex mandataria.

En un recuento de algunas encuestas, el ex secretario indicó que la ciudadanía votará solo por dos aspirantes e indicó que si fuera cierto el hecho de Sheinbaum llevará la delantera no tendría necesidad de incurrir en estas prácticas

“También a Claudia se lo digo ¿Qué necesidad, qué caso tiene comprometer todo aquello por lo hemos luchado”, aseveró el canciller.