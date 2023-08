Cuál será la pregunta que definirá la encuesta en Morena

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Foto: Diego Alva / Infobae

Los preparativos para escoger al coordinador de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación están a la vuelta de la esquina, por lo que el presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, adelantó sobre los procedimientos metodológicos rumbo a la encuesta.

En entrevista a El País, el líder morenista indicó que será una sólo pregunta la que determinará a la ganadora o ganador rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, en donde están en disputa Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón, Ricardo Monreal Ávila, Adán Augusto, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.

Si bien, el presidente de Morena no reveló a las casas encuestadoras que participarán en el ejercicio, sí destacó que será un solo cuestionamiento en el que recaerá el 75% del peso de la encuesta.

A la pregunta expresa ¿a quién prefiere como coordinador o coordinadora de los comités de Defensa de la Transformación rumbo a las elecciones de 2024?, se determinará al abanderado oficial rumbo a la renovación presidencial.

El líder nacional de Morena informó los gastos de los morenistas que participan en la Coordinación de los Comités de Defensa de la 4T (Cuartoscuro)

Aunado a esto, en conferencia de prensa de Morena, reveló que el jueves 17 de agosto serán seleccionadas las cuatro empresas que incursionarán en el proceso, con el fin de tener distintas encuestadoras para dar claridad y equidad en las métricas.

Señaló que ninguna de estas casas estadísticas deberán tener algún señalamiento por haber emitido resultados desconfiables en otro ejercicio, a pesar de haber sido propuestas por los candidatos internos. Habrá un contrato de confidencialidad entre cada empresa, con el fin de asegurar el tamaño de la encuesta que se realizará.

El cuestionario definitivo será expuesto hasta el 27 de septiembre, el cual se dará a cada encuestadora y aspirante. La realización de este sondeo será bajo un coordinador elegido por la Comisión de Encuestas del Consejo General, así como un representante de cada aspirante.

El levantamiento de las encuestas tendrá será a partir del 28 de agosto al 3 de septiembre, y del 4 al 6 del mismo es se procesará la información recabada en dichos días.

La y los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. De izquierda a derecha: Manuel Velasco, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña. Foto: Especial

“Se está cuidando para blindar este proceso y cuidar que no haya ningún tipo de interferencia y le estamos dando garantía a los aspirantes”, indicó.

Los aspirantes siguen en sus recorridos por la República, con el fin de recabar el mayor apoyo de militantes y simpatizantes. No obstante, cada uno de ellos sigue de cerca la postura de Morena para la definición de la metodología estadística bajo el Consejo General.

Poco después de la explicación del líder de Morena, el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores utilizó sus redes sociales para indicar que dará un mensaje con relación a la encuesta.

“Mañana a las 11 de la mañana les comparto un anuncio importante sobre lo que viene, sobre la definición de quién va a encabezar a Morena el año que entra”, destacó en su video mensaje.

Claudia Sheinbaum y Ebrard encabezan las preferencias Foto: Especial

Cabe recordar que el ex canciller ha enfrentado discrepancia con las dirigencias de Morena con respecto a la metodología a realizar con aspirantes, no obstante, hasta el momento, el ex secretario ha seguido con sus recorridos y sus asambleas informativas en el país.

Quién va arriba en las preferencias

A pesar de que las encuestas que se han llevado a cabo, por distintas empresas, no son tomadas en cuenta por el partido guinda, sí han mostrado los posicionamientos de las aspirantes durante el proceso interno que llevan.

No obstante, estas distintas métricas han colocado a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México como la “corcholata” favorita, seguida del ex canciller mexicano.