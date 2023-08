¿Cómo puedo abrir un crédito Fonacot para Mujeres sin comisión de apertura?

Estado de cuenta para depósito o listado o resumen de movimientos o equivalente, deberá contener el nombre completo de la persona trabajadora u hoja del contrato de apertura de cuenta o equivalente donde se incluya como mínimo el nombre completo de la persona trabajadora, cuenta CLABE proporcionados por una institución bancaria, con una antigüedad no mayor a 3 meses.

Comprobante de domicilio, con fecha reciente no mayor a 3 meses.

El recibo de nómina más reciente en el caso de los trabajadores que tienen ingresos fijos. Si tus ingresos son variables, entonces deberás presentar los últimos 4 recibos de nómina consecutivos, el último con no más de 15 días de antigüedad. Si tu pago es Mensual: no deberá exceder de 31 días; Quincenal, catorcenal, o semanal: no deberá exceder de 16 días.