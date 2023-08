Brincos Dieras es trasladado a hospital tras ser lesionado por fans en el escenario

Brincos Dieras fue lesionado durante un show en Torreón (Ig brincosdierasofficial)

Brincos Dieras, un famoso payaso en México, tuvo que ser trasladado al hospital de emergencia debido a que en Torreón fue lesionado por algunos fans sobre el escenario.

Te puede interesar: El payaso Brincos Dieras se burló de Yahritza y su esencia

Fue el pasado viernes 11 de agosto donde el artista presentó su show en el Coliseo Centenario de Torreón y cuando el espectáculo estaba próximo a terminar, algunos de sus fans subieron junto a él y se le aventaron como luchadores.

El comediante terminó en el piso y aplastado por unos cuantos de sus seguidores. Su equipo de seguridad rápidamente acudió para levantarlo, pero el payaso caminaba de forma extraña y añadió: “Sentí que me tronó la costilla, ah su pinch* madr*”.

Te puede interesar: Estos podcast encabezan la lista de los más populares en Apple México

Tras eso dio a conocer que el payaso fue llevado a un nosocomio para recibir atención médica y poco después reapareció en redes sociales para esclarecer su situación de salud.

Cuál fue el diagnóstico de Brincos Dieras

En su cuenta de Instagram el comediante explicó que después de los sucesos sospecharon que podría estar seriamente lesionado. Sin embargo, ya que acudió con los especialistas, le informaron que no tenía de qué preocuparse, pues el golpe no habría tenido mayores consecuencias.

Fans habrían estado involucrados en las heridas del comediante (Credito:IG@ brincosdierasofficial)

“¡Mi raza! ¡Estoy bien! Si me llevó la ambulancia porque pensaron que era una fisura, pero bendito Dios sólo fue el golpe con medicamento sale. Gracias a la raza de Torreón. Nos la pasamos con madre y ¡el show debe continuar! Nos vemos esta noche en Culiacán solo pido de su comprensión ya que no puedo hacer esfuerzos y no habrá maromas posiciones con Brincos helicópteros. Muchas gracias”, destacó.

Te puede interesar: Ranking Apple en México: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar y varios de ellos le mandaron mensajes de apoyo y pronta recuperación.

“Brincos primeramente Dios te recuperes pronto”. “Mis respetos para este vato, así como es pasado de lanza, aguanto tremendo ensartadon que le pusieron”. “Recupérate mi brincos, saludos desde la ciudad de México”. “Ahora se tronaron al payaso”, son algunos de los comentarios que aparecieron en esta red social.

(Instagram/@brincosdierasofficial)

Quién es Brincos Dieras

El comediante Roberto Carlo, mejor conocido como Brincos Dieras tiene 50 años y hace comedia para adultos, siguiendo la línea de payasos como Platanito u otros artistas como Polo Polo.

El regiomontano también se ha ganado el cariño del público por realizar buenas obras como la ocasión que recolectó dinero para una adulta mayor que estaba vendiendo en la Zona VIP de su show.