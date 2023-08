El payaso Brincos Dieras se burló de Yahritza y su esencia

(TikTok/@yahritzaysuesencia/@brincosdierasofficial)

Recientemente los integrantes de Yahritza y su esencia se vieron envueltos en una gran polémica porque dijeron que no les gusta la comida mexicana; aunque los adolescentes ya se disculparon, las burlas en su contra no terminaron, por lo que incluso el payaso Brincos Dieras hizo un chiste referente a su controversia con los fans.

Te puede interesar: Yahritza y Su Esencia: cómo nació el grupo CANCELADO de corridos tumbados

El comediante Roberto Carlo estaba explicando que tuvo un problema de salud, pero de inmediato se interrumpió a sí mismo y dijo que la comida lo había enfermado, pues se trataba de platillos mexicanos.

“Y es que se me juntó con una infección, lo que pasa es que fue la comida de allá, a mí no me gustan los frijoles ‘yo puro chicken’ dijo ya Yahritza. No te creas, la verdad es que algo me cayó mal, traía el estómago mal, no me había vitaminado y el estrés, pero ya andamos al 100″.

La agrupación experimentó un unfollow masivo. | (Instagram: @yahritzaysuesencia).

El payaso Roberto Carlos usó la misma frase con la que se expresó Jairo, el hermano mayor de Yahritza, su opinión sobre la comida mexicana causó mucha indignación porque dijo que solo le gustaban los platillos preparados en Washington, Estados Unidos. Es importante mencionar que los tres adolescentes son de ascendencia mexicana, pero nacieron y crecieron en este país.

Te puede interesar: ¿Cuándo se presenta ‘Yahritza y Su Esencia’ en México y cuánto cuestan los boletos?

Esto fue lo que dijo Jairo durante una entrevista en su visita a la Ciudad de México:

“Yo soy bien delicado y pues casi nomás como pollo, puras alas que no tengan chile, no me gusta nada de eso, la comida bien seca. También quiero decir que la soda aquí está como no sé si tiene menos azúcar o gas, pero sabe diferente a la de allá, que te quema la garganta”. Por otra parte, fue Mando, el hermano mayor de los tres, quien externó que prefería la comida de Washington porque “pica más”.

Descripción: El famoso comediante hizo referencia a la polémica de los jóvenes cantantes Crédito: (TikTok/@info7oficial)

Aunque cada persona puede tener un criterio diferente en cuanto a sus gustos, las redes sociales de Jairo, Yahritza y Mando se llenaron de críticas e incluso ofensas, también hubo internautas que crearon memes sobre los jóvenes.

Te puede interesar: Por qué compararon a Yahritza y su esencia con Tiziano Ferro

Estos fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer tras el chiste de Brincos Dieras: “A mí me ponen mi Chicken y punto”, “ya no escuchen su rolas”, “¿No soda en bolsita? Pero el CAPRI SUN es en bolsita, ¿eso si?”, “Ojala los artistas nos apoyen porque como México no hay dos”.

Quién es Brincos Dieras

El comediante Roberto Carlo tiene 50 años, él se identifica a sí mismo como El payaso más irreverente de Latinoamérica, pues sus shows suelen ser de comedia para adultos, chistes en doble sentido, bromas de humor negro y en general, tener una interacción con el público muy cercana, lo que ha hecho que los espectadores se vuelvan parte de la presentación.

Durante su vida antes de la comedia, el payaso Brincos Dieras se dedicó a vender periódicos, limpiar vidrios y cantar en los camiones de Monterrey. Durante un tiempo incluso fue cercano a la congregación de Guadalupe, pertenecientes a la iglesia católica.

En julio, Brincos Dieras fue hospitalizado por golpe de calor y enfermedad (Brincos Dieras)

Aunque ha tenido algunas polémicas, este comediante regiomontano también se ha viralizado por realizar acciones nobles, ejemplo de ello es que en un evento se puso a recolectar dinero para una adulta mayor que estaba vendiendo.

Esta comerciante de la tercera edad estaba trabajando en la Zona VIP de su show, por lo que le pidió a las personas que juntaran dinero para dárselo.”Qué se vea el V.I.P. cabr...nes”; “Háganle la noche, cabr..es”; “Véanla a su edad y tan noche trabajando, cabro...es”, comentó el payaso norteño.

Después de que recorrió cada lugar personalmente, juntó más de 30 mil pesos, los cuales fueron entregados a la mujer. Además, haciendo uso de su característico sentido del humor, Brincos Dieras le aconsejó a la mujer que renunciara y fuera a su casa a descansar.