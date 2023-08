La atrapada con que Ramón Flores evitó la victoria de Tigres vs Diablos en playoffs

Ramón Flores se robó los reflectores en el encuentro contra los Tigres de Quintana Roo (Twitter/@DiablosRojosMX)

Los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) en la temporada 2023 ya están en marcha. Uno de los encuentros de la primera serie de las eliminatorias convocó a los Diablos Rojos del México y a los Tigres de Quintana Roo. Cuando parecía que los enemigos de los capitalinos se quedarían con la victoria, el jardinero Ramón Flores lo impidió con un movimiento magistral.

Diablos y Tigres se dieron cita en el Estadio Beto Ávila de Cancún, Quintana Roo, para disputar el quinto juego de la serie. Con la estadística empatada a dos encuentros por bando, los de la península buscaban una victoria como locales para aventajar a los rivales en el regreso a la Ciudad de México.

Corría el primer tercio de la séptima entrada baja cuando los Diablos iban ganando por dos carreras a cero. En ese momento, con dos corredores en primera y segunda, Daniel Jiménez de los Tigres cargó con la responsabilidad de impulsar las carreras del empate con un productor, aunque estuvo a punto de conseguir la mínima ventaja.

El jardinero de los Diablos Rojos de México evitó la victoria de los Tigres de Quintana Roo en los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol 2023.

Con un strike en su cuenta, el toletero conectó un lanzamiento y lo dirigió al jardín izquierdo. La trayectoria hizo parecer que la pelota se perdería en las gradas del Beto Ávila, pero en ese momento el venezolano emprendió una carrera contra el muro para evitar el cuadrangular de los rivales.

Cuando se encontró a escasos centímetros del muro fronterizo, Ramón Flores saltó y estiró el guante para atrapar la pelota. Con el movimiento, robó la ilusión a un par de aficionados de quedarse con un recuerdo del encuentro, aunque también de toda la afición local por observar la remontada de su novena sobre el acérrimo rival.

Por fortuna para los Tigres, los dos corredores se quedaron quietos en sus bases para evitar la caída de los outs necesarios para hacer el cambio de turno en la caja de bateo. No obstante, los reflectores de la afición se enfocaron en la jugada que acababa de protagonizar el patrullero de los Diablos Rojos del México.

Los Diablos llegaron a su tercera victoria en la serie (Twitter/@DiablosRojosMX)

El duelo continuó su marcha y los Diablos no perdieron la ventaja en la pizarra. Por el contrario, aumentaron el marcador en la octava entrada a cuatro carreras contra cero. En tanto, los Tigres de Quintana Roo anotaron la de la honra en el noveno rollo, pero no fue suficiente para emparejar el marcador y el out 27 de los capitalinos arribó primero a la estadística del encuentro.

Diablos aseguraron su boleto en la Serie de Zona

Con la victoria en el Estadio Beto Ávila, los Diablos Rojos del México llevaron el marcador de la serie a tres encuentros contra dos de los Tigres. Además de haber aventajado, aseguraron su boleto a la Serie de Zona Sur toda vez que el formato permite el pase del mejor perdedor a la siguiente fase.

Cabe mencionar que los capitalinos serían el mejor perdedor de los seis clasificados a los playoffs si llegan a ser superados por su acérrimo rival. En ese caso, habrían obtenido tres victorias de las cuatro posibles y su posición de líder de la zona y de la liga en la temporada regular les permitirá avanzar a la siguiente fase.

Adrián De Horta es el lanzador que se quedó con la victoria (Twitter/@DiablosRojosMX)

En ese sentido, Diablos y Tigres viajarán de vuelta a la Ciudad de México (CDMX) para cumplir con el trámite de la serie. Los de Quintana Roo buscarán una victoria en el sexto juego el próximo martes 15 de agosto para forzar la disputa de los siete y repetir el triunfo para amarrar su boleto al ganar la serie contra los rojos.

En caso de que los dirigidos por Víctor Bojorquez consigan la cuarta victoria en el sexto juego, acabarán con la aspiración de los rivales y se instalarán en una mejor situación en la Serie de Zona.