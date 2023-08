"Wendy, carona, ya eres ganadora”: los famosos que se han declarado Team Guevara en la gran final (Foto: Instagram)

Rumbo al final de La Casa de los Famosos México, el fenómeno Wendy Guevara continúa creciendo de forma exponencial, pues tras toda una temporada en la que quedó en claro que se perfila para ganar y así hacer historia, pues podría ser la primera mujer mexicana trans en ganar un reality show de esa magnitud y en Televisa, su carisma sigue conquistado el corazón de millones de personas, incluyendo estrellas de talla nacional e internacional que no dudan en compartirla en sus redes sociales que piden votos para verla coronada.

Te puede interesar: Baile, regalos y besos: así fue la visita de Manuel Turizo a Wendy por su cumpleaños

La lista cada vez es mucho más amplia pues medios incluso internacionales se han sumado a su amplia ola de memes y videos virales haciendo que más de uno la voltee a ver sin la necesidad de conocer y seguir el programa de la televisora de San Ángel.

Por ello popstar mexicanas como Gloria Trevi en más de una ocasión han asegurado que ella es su favorita para ganar el concurso que la empresa de Emilio Azcárraga ha implementado en México con un rotundo éxito, claro está, gracias a ella. Pero de forma reciente uno de los reguetoneros más importantes de la industria también la agregó a su cuenta de Instagram, por lo que algunos se preguntan cómo va su amplia lista, que de forma segura continuará teniendo más estrellas en su paso por el show y saliendo de este.

Gloria Trevi

La cantante arribó a la casa y los integrantes se emocionaron. Crédito: La Casa de los Famosos

“Estoy muy agradecida por el amor que ella públicamente me demuestra. Ella da la cara por mí, yo doy la cara por ella. Estoy agradecida con ella porque representa no nada más a la comunidad, sino a un sector social y representa amor, igualdad, transparencia y libertad”, expresó la cantante de éxitos como Vestida de Azúcar, El recuento de los daños y Pelo suelto de forma reciente en uno de sus concierto que fueron en el estado de Guanajuato.

Te puede interesar: Así fue el debut de ‘Las Perdidas’ en ‘Ellas soy yo’, bioserie de Gloria Trevi | VIDEO

Sin embargo no es la primera vez:

“En este mes tan importante, quiero decirte que te agradezco todo el amor que me expresas públicamente, muchísimas gracias, de verdad que se siente bien bonito y mi amor por ti también es grande, eres correspondida. Te deseo todo el amor, toda la suerte y todo el éxito del mundo. Bueno ya tienes el amor y el cariño de muchísima gente, porque eres auténtica”, expresó Gloria en sus redes sociales previo al Día del Orgullo 2023.

La cantante le dejó un especial regalo en su visita (Captura de pantalla/Vix)

Wendy Guevara también le ha rendido tributo a la cantante dentro del reality show: “Yo quiero mucho a Gloria, me encanta. Me conecté con ella cuando yo estaba más chavito, ella salió de la cárcel cuando yo estaba más adolescente, pues me sentía yo con la presión de no poder liberarme, de decir cómo yo quería ser…” señaló.

Anahí

La RBD que de forma reciente se conectó a la casa más famosa de México para anunciar que su gira Soy Rebelde Tour llegará al Estadio Azteca el próximo 21 de diciembre, se ha convertido en una de las más recientes estrellas que le han declarado su amor incondicional a la integrante de Las Perdidas de forma pública.

Rebelde les dio una gran sopresa a los habitantes de La Casa de los Famosos. (@LaCasaFamososMx)

Durante la emisión, la intérprete de Mia Colucci le respondió a Guevara un “Te amo Anahí” con otro “Te amo Wendy”, algo que ha cobrado gran viralidad en redes sociales debido a que en el pasado la influencer ya había manifestado y solicitado su presencia en el reality show.

Manuel Turizo

El también nombrado Sex symbol del Reguetón el pasado sábado 1 de julio cayó rendido ante los encantos de la mexicana, pues tras su reciente lanzamiento musical a lado de Shakira, Copa Vacía, MTV editó la impresión que ella tenía de él con la melodía de fondo. Aunque este es clip tiene una carga erótica, al cantante colombiano pareció haberle gustado.

Te puede interesar: Wendy Guevara debuta como actriz en bioserie de Gloria Trevi: ¿Qué se sabe sobre el primer personaje de la influencer?

El sábado 12 de agosto, justo en el cumpleaños de la originaria de León, Guanajuato, el cantante colombiano entró a la casa siendo uno de los regalos que la producción le tenía a la posible ganadora.

(Vix)

Existe una larga lista de popstar y famosos, como Danna Paola, Gloria Trevi y Paty Cantú, que han dejado de forma pública su total admiración y apoyo a Wendy Guevara. Razón por la que el mismo público respalda su versión de que podría coronarse como la gran ganadora de la primera temporada y así obtener 4 millones de pesos en efectivo.

Danna Paola

Durante una reciente transmisión en vivo de Instagram, la artista de 28 años habló sobre su apoyo hacia la influencer y la destaca como su favorita del reality show, explicando que es ella la absoluta ganadora.

“Aquí amamos a Wendy. Aquí somos Team Wendy. 100% ella va a ganar se los juro” indicó Danna Paola en su transmisión en vivo luego de ser cuestionada por sus seguidores. Pero eso no terminó ahí, pues también lanzó una advertencia sobre su triunfo en el reality show.