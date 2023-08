Poncho de Nigris y Sergio Mayer creen que Wendy ganará y no repartirá el premio: “Es otra educación”

Poncho de Nigris y Sergio Mayer creen que Wendy será la ganadora de La Casa de los Famosos México. (@LaCasaFamososMx)

¿Otra vez? Poncho de Nigris y Sergio Mayer vuelven a dar declaraciones polémicas, pero esta vez no se trató de una lucha entre los dos líderes del Team Infierno; en cambio, fue porque creen que Wendy Guevara será la ganadora de La Casa de los Famosos México, pero esa no es la razón que les preocupa, sino que el regiomontano cree que La Perdida no repartirá los 4 millones como lo habían acordado porque tiene “otra educación”.

Poncho le pidió a Sergio que una vez que terminara el reality show y salieran de la popular casa, se cerciorara de que la influencer si le de un millón de pesos mexicanos a cada uno de los finalistas como lo había pactado todo el equipo. Esto porque aseguró que las amigas de Wendy y las personas cercanas a ella pueden influenciarlas para que no “les de ni un peso”.

“El tata” mostró una cara de consternación cuando el regiomontano trató de decírselo con gestos y como en clave para que no se entendiera completamente lo que trataba de solicitarle al exdiputado, pero las cámaras lo enfocaron y así pudo quedar grabado este controversial momento. La respuesta de Sergio fue un seco “sí” al secundar las palabras de Poncho referente a la educación de Wendy y sus seres queridos.

Los dos líderes del Team Infierno consideraron que Wendy no repartirá el premio de LCDLF

Las palabras del empresario regiomontano no fueron bien recibidas por el público que sigue el reality show y pidieron que Wendy no le de nada a ninguno de ellos porque no lo necesitan, además los tacharon de “hambreados”, pero principalmente las quejas fueron sobre Poncho de Nigris porque, en primera instancia, de él fue la idea de repartir el premio del primer lugar.

“Lo único que espero es que Wendy siga los consejos de sus amigas y familiares, y no reparta ni un peso con ellos”, “Poncho y Sergio son los hombres más muertos de hambre qué he visto en mi vida... Wendy necesita más ese dinero qué ellos”, “La neta se ven bien hambreados que vergüenza por ellos, tanto que presumen y ve”, “Deberíamos darle unfollow a Poncho que es donde más le duele”.

Este último comentario estuvo relacionado con el hecho de que Poncho de Nigris se enteró que en los últimos 70 días que duró La Casa de los Famosos México, sólo aumentó 600 mil su cifra de seguidores en redes sociales, precisamente en Instagram, hecho que lo molestó y lo llevó a decir que estaba “empinado”.

El Team Infierno hizo el acuerdo de que repartirán el premio del primer lugar entre los 4. (Captura de pantalla / Vix)

El pacto que hicieron los integrantes del Team Infierno sobre repartir los 4 millones que se llevaría el primer lugar no agradó a los fans de La Casa de los Famosos México porque consideraron que no tendría chiste entonces que se votara por un primer lugar.

Por el momento la producción del programa no ha dicho si se los impedirá, especialmente porque seguramente están destinadas distintas recompensas para el segundo, tercero y cuarto lugar, justo como el viaje a Italia que se llevó Emilio al ser decretado como el último eliminado del reality show convirtiéndose en el “quinto finalista”.

Emilio Osorio entró como el “niño” y salió como “el halcón”

No hay plazo que no se cumpla y aunque los seguidores del reality show del momento desearían tener más semanas para poder ver a sus concursantes favoritos encerrados 24 horas por 7 días en un sólo lugar, finalmente La Casa de los Famosos México.

El pasado viernes 11 de agosto Emilio Osorio se convirtió en el último eliminado del reality show. Fue el mismo cantante quien ante las cámaras agradeció y reveló que entró como un niño y salió como un halcón. Además mencionó que gracias a su participación retomó una faceta personal que él mismo extrañaba.