Niurka aclara por qué lloró tras eliminación de Emilio Osorio y explotó contra Mauricio Garza

La actriz recibió a Emilio afuera de una tienda de conveniencia. (Vix)

Niurka Marcos se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales durante las últimas horas del viernes 11 de agosto por su reacción ante la eliminación de su hijo de La Casa de los Famosos México. Y es que la vedette colombiana fue captada llorando afuera de las instalaciones luego de que Galilea Montijo anunciara a Emilio como el quinto finalista.

Los videos de Niurka llorando en la calle junto a su hija Romina se viralizaron en redes sociales y desataron opiniones encontradas entre los fans del programa. Algunos comentaron que la actriz estaba llorando de emoción, mientras que otros aseguraron que no pudo contener el llanto por la tristeza y coraje que según sintió.

Niurka aclara por qué lloró

Fue durante la mañana de este sábado 12 de agosto cuando la cubana recurrió a su cuenta de Instagram para aclarar todas las dudas que surgieron entre sus seguidores tras la eliminación de Emilio Osorio.

La vedette asistió a las primeras galas, pero fue vetada por sus declaraciones contra la producción del programa. (Instagram: @niurka.oficial)

“Ya sé que hay muchísimas dudas, pero empecemos por los cul*ros. No, no estoy triste, con la pena, estoy muy contenta de que mi hijo haya salido de esa mierda llena de fraude, estoy fascinada porque mi hijo cumplió su cometido de darse a conocer con toda la gente, el pueblo, la raza, que eso es lo que nos debe importar”, comenzó.

Niurka aseguró que no lloró de tristeza, sino de felicidad: “No estoy triste porque no ganó, porque eso no era el objetivo ni para él ni para nosotros, el objetivo era que la gente lo conociera, así que ya, ya salió”.

Y aunque Emilio no ganó, ella considera que cumplió su objetivo: “No estábamos esperando que dijeran que él se quedaba, estábamos rezando porque lo sacaran, por eso pegamos el brinco de felicidad, de llanto y de emoción, eso nos puso muy contentos”.

Fans captaron a la vedette afuera de las instalaciones. (TikTok: @isaacfn802)

Pero eso no fue todo, también aseguró que su hijo ganó porque logró conquistar al público con su personalidad, además del sueldo que percibió por semana y el viaje todo pagado para dos personajes que le dio el Team Infierno.

“A parte de cobrar muy bien cada semana se va a Italia ileso, porque a pesar del hate que le echaron, que de eso nos vamos a seguir encargando porque Mauricio (Garza) muy bonita entrevista le hizo cuando salió ayer, pero yo le voy a poner el video a Emilio cuando el pendej* dijo que si le había escupido al pastel”, dijo.

De esta manera, la cubana dejó entrever que irá con todo contra el conductor de LCDLFM por revivir los rumores sobre supuestos actos de brujería o santería que Emilio Osorio habría cometido en contra de sus compañeros.

“Ya pudieron corroborar lo cobarde y lo mierd* que son algunos comunicólogos en esta farándula, que cuando la persona no está echan mucha mierd* y mucho hate, pero cuando a la persona la tienen de frente no tienen los cojones para echarle hate”.

Finalmente, Niurka mandó un contundente mensaje a todos los detractores: “Qué triste es dedicar su espacio, su tiempo, su mente en hacer daño a los demás. Qué triste, que put* vida de mierd* deben de tener, que vacía debe estar su alma falta de estímulo para que se dediquen a esto”.