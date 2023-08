La Casa de los Famosos en vivo: Wendy Guevara celebró su cumpleaños con mariachi

“Emilio, sabes que te amo mucho porque siempre me hiciste caso en todo lo que decía. Eres un amor, eres un fregón y aquí está tu viaje a Italia, se te olvidó”, comentó Wendy Guevara.

“Alcón, yo lo único que te quiero decir es que fuiste la magia de la casa, fuiste la bondad y fuiste la alegría. Muchas gracias por todos estos momentos y fuiste parte importantísima del Team Infierno. Sin ti no se pudiera haber hecho nada”, continuó Poncho de Nigris.

“Hermano, sabe que con nadie más me he reído en las noches como contigo, hablar de todo lo que hemos hablado, así que afuera vamos a hacer cosas grandes. De verdad te voy a extrañar muchísimo, eres un grande y salgo de acá directo a tus conciertos, eres de lo más talentoso que he visto en mi vida”, dijo Nicola Porcella.