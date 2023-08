Xóchitl Gálvez está decepcionada de Sheinbaum por ataques de AMLO: “Yo la defendí de Fox”

La panista está convencida de que ninguna mujer debe ser atacada por intentar llegar a un puesto de poder. (Foto: especial)

Durante las últimas semanas, la principal aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, se ha convertido en uno de los personajes políticos más concurrentes en redes sociales por los constantes ataques en su contra. Motivo por el cual considera que es decepcionante que una colega suya como Claudia Sheinbaum no se haya pronunciado al respecto.

Desde su punto de vista, la unión entre mujeres debe ir más allá de los colores y no dudó en reclamarle a la exjefa de Gobierno por no haber intervenido, aunque sea con un tuit, en las tantas ocasiones donde el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de manera negativa sobre ella.

Sobre todo porque, pese a que podrían ser contrincantes en un futuro, la integrante del PAN afirmó que ella, en su momento, dejó de lado los colores y arremetió en contra del expresidente de México, Vicente Fox, para defenderla de sus ataques.

Asimismo, Xóchitl Gálvez reconoció que Claudia Sheinbaum ha recibido agresiones y mensajes de odio de forma desmedida porque lleva al menos 2 años más intentando posicionar su imagen como una mujer presidenciable.

No obstante, para Gálvez Ruiz los comentarios en su contra son más preocupantes ya que no provienen de usuarios en redes sociales u opositores de la cuarta transformación, sino que se repiten cada día en la conferencia mañanera y son emitidos por el propio titular del Ejecutivo: “yo la salía defender de Fox. Ella no me salió a defender del presidente, esa es la diferencia”, agregó.

Cabe recordar que uno de los comentarios más desafortunados del exmandatario guanajuatense mostró conductas antisemitas por el origen judío de Sheinbaum Pardo, además de llamarla “corcholata” de Morena haciendo de menos sus habilidades como líder.

“Yo si tengo las agallas para decirle a Fox, ‘usted, lo que hizo con Claudia está mal’. Ella tenía que decirle al presidente ‘lo que usted está haciendo con Xóchitl está mal’… la diferencia es de dónde viene el ataque. A ella el presidente no la ha atacado, a mí sí. Y me ataca un día sí y al otro también”, comentó la legisladora en conferencia de prensa.

En ese sentido, la senadora exhortó a políticos y ciudadanos a frenar los ataques en contra de cualquier mujer que intente hacer un cambio en el país, sobre todo de aquello personajes que, se supone, tienen la obligación de salvaguardar a los mexicanos.

Agreden seis veces más a Sheinbaum que a Xóchitl

Luego de que la propia Gálvez reconociera que su contrincante morenista sí se encuentra a la cabeza de insultos y adjetivos peyorativos, los datos del buscador de Google confirman que la exjefa de Gobierno ha sido vinculada con términos negativos hasta en 246 mil 351 veces, es decir seis veces más que la panista quien registró 43 mil 180 menciones.

Entre las palabras más utilizadas se encuentran “títere” la cual acompaña el nombre de Sheinbaum Pardo 28 mil 700 veces, “marioneta” que asciende a unas alarmantes 121 mil ocasiones, “muñeca de ventrílocuo” hasta 151 mil veces y “regenta” 96 mil 500 veces.