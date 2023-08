Cuándo entra en vigor el nuevo reglamento de tránsito para motos en CDMX

El Gobierno de la CDMX publicó el la Gaceta Oficial el decreto para la modificación al Reglamento de Tránsito para Motos. Foto: Cuartoscuro

El pasado miércoles 9 de agosto se firmaron los Acuerdo de Seguridad Vial entre el Gobierno de la Ciudad de México y motociclistas, en los que se establecieron varios cambios al Reglamento de Tránsito para garantizar mayor seguridad a los conductores y disminuir el número de accidentes.

Te puede interesar: Motos ya no podrán subir a menores: así el nuevo reglamento de tránsito en CDMX

El jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres compartió durante la reunión con diversas agrupaciones de motociclistas que se implementarían cambios para salvaguardar la integridad de los conductores de motocicletas, además de campañas para fomentar la responsabilidad vial.

Entre estos cambios se encuentra también el ofrecer descuentos a los motociclistas para que mantengan en orden su documentación evitando cualquier infracción, también evitar que sean victimas de estafas o que compren permisos falsos con intermediarios que ofrecen el papeleo a un costo más elevado que el que cobra la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX.

Te puede interesar: ¡Atención, motocilistas! Por estas razones se pueden llevar tu moto al corralón

El titular de la Semovi, Andrés Lajous señaló que se cambiarán varios artículos del Reglamento de Tránsito de la capital del país para reducir el número de accidentes que involucran motos. Entre los más destacados se encuentran el uso obligatorio de casco, menores de 12 años no podrán viajar de acompañantes, nuevas características en el casco de seguridad, no superar la capacidad de vehículo y menores de edad no podrán conducir.

El decreto informó la fecha en la cual empezarán a ser aplicadas las nuevas medidas. [Twitter/@LaSemovi]

Cuándo entran en vigor los cambios al Reglamento de Tránsito

El Gobierno de la CDMX publicó en la Gaceta Oficial el decreto para que se lleven a cabo los cambios al Reglamento de Tránsito para Motos, en el cual estableció la fecha en la que comenzarán a aplicarse las sanciones correspondientes a quienes no acaten la normatividad.

Te puede interesar: Semovi ofrece descuento en placas para moto en CDMX

De acuerdo con lo publicado, los cambios entrarán en vigor 45 días después de la publicación del decreto, por lo que será el próximo 24 de septiembre de 2023 cuando se comience a infraccionar a los conductores que no respeten la modificación de los artículos.

Recordando de igual forma que varias de los cambios realizados por el Gobierno de la CDMX permiten que tu motocicleta sea llevada a un depósito vehicular si incumples con alguna de ellas.

También se anunció que serían colocadas 100 señales de tránsito en puntos importantes de alta afluencia, con el propósito de orientar a los conductores de motos para que manejen con responsabilidad. Andrés Lajous agregó que se entregarán mil cascos a los motociclistas que participen en los cursos de manejo y los completen de forma adecuada.

Estas modificaciones forman parte de los Acuerdos de Seguridad Vial.[Twitter/@LaSemovi]

Aunado a la publicación del decreto, se contará con la misma cantidad de días para dar de Alta las Placas de su Moto, contando con un descuento del 50% según lo detallado por el Secretario de Movilidad. Esto con el fin de evitar la emisión de permisos falsos con lo que circulan muchos conductores en la capital del país.

Se informó que en la CDMX no existe ningún tipo de permiso para que las motocicletas puedan circular sin placas, por lo que se hizo un llamado a la población de la entidad para no caer en fraudes. Sí deseas hacer el trámite correspondiente para el Alta de Placas, puedes acudir a la página oficial de la Semovi en donde se te informarán los pasos correspondientes para sacar tu cita y realizar el pago de derechos, mismo que con el descuento hecho por la dependencia, se encuentra en 307 pesos.

Además, podrás informarte sobre la documentación que deberás entregar para que te sean dadas tus placas, sea una motocicleta nueva o usada. El plazo en el que vence este descuento será en la misma fecha en la que entren en vigor los cambios al Reglamento de Tránsito de la CDMX.