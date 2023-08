Condenaron a 6 años de prisión al hombre que arrolló y mató a vendedor de tamales en Cuautitlán

(Foto: Fiscalía General de Justicia del Estado de México/X @RuidoEnLaRed)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunció que Ken de Omar Flores Alarcón, fue condenado a 6 años de prisión, después de demostrar su participación en el crimen de homicidio. El hombre arrolló y mató a Jorge Claudio, un vendedor de tamales en diciembre del año pasado.

El 24 de diciembre de 2022 Ken provocó un incidente de tráfico que causó la muerte del vendedor, quien iba a bordo de un triciclo, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Ken de Omar circulaba en la colonia Atlanta en un automóvil de tipo Mini Cooper con el que embistió al comerciante de 50 años, quien vendía tamales en un triciclo. El hecho fue capturado por una cámara de vigilancia y las imágenes fueron difundidas a través de redes sociales.

Conviene recordar que el responsable fue capturado el 31 de diciembre de 2022 por agentes de la Policía de Investigación (PDI), quienes llevaron al sospechoso al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán.

(Captura de pantalla: X/@RuidoEnLaRed)

A ocho meses de la muerte de Jorge Claudio el Órgano Jurisdiccional emitió condena contra el acusado, a quien también se le aplicaron multas después del análisis de las pruebas recolectadas, presentadas y expuestas por esta Representación Jurídica.

Caso Jorge Claudio: las imágenes del accidente

El incidente vial en el que Jorge Claudio murió fue captado por una cámara de videvigilancia. En la grabación se puede ver que el comerciante circulaba por la orilla de la carretera lentamente, a su lado pasaron un auto blanco y uno negro sin mayor dificultad.

Sin embargo, un conductor más que iba a exceso de velocidad lo arrolló. Se trataba de Ken de Omar, quien tras embestir al comerciante siguió su camino.

En el video se puede ver que debido al fuerte impacto la víctima salió proyectado hacia un camellón y que escombros terminaron esparcidos sobre el asfalto.

Un hombre a bordo de un Mini Cooper arrolló a un comerciante al ir a exceso de velocidad. Crédito: TW/@RuidoEnLaRed

Ken de Omar fue aprehendido el día en que arrolló y mató a Jorge Claudio. Sin embargo, fue puesto en libertad debido a que inicialmente el delito fue clasificado como homicidio culposo, que no amerita prisión preventiva.

El hombre fue liberado el 26 de diciembre de 2022, tras el vencimiento del término constitucional de 48 horas. El vehículo con el que arrolló al comerciante fue asegurado, además de que la Fiscalía de Edomex sostuvo que había una póliza de seguro que garantizaba la indemnización a la familia de Jorge.

La liberación del sujeto desató gran indignación social, por lo que familiares, amigos y conocidos de Jorge Claudio se manifestaron para exigir la recaptura del culpable.

Jorge Raziel Claudio, hijo de la víctima, anunció que con la movilización a la que convocó el 29 de diciembre de 2022, la familia logró ejercer presión sobre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. No obstante, mencionó que sería cauteloso en el manejo de la información debido al proceso legal en curso.

Una semana después Ken fue reaprehendido tras la reclasificación del delito, en medio de rumores de que había huído para evadir a la justicia.

“Gracias a toda la gente que me está informando sobre la aprehensión del homicida de mi padre, agradezco mucho el interés que han tenido en el caso de mi papá, porque en estos momentos tan difíciles no me siento solo, me siento con el apoyo de cada uno de estos”, publicó en redes sociales el hijo de la víctima tras la aprehensión.