Fiesta emo en la CDMX: para quienes no sólo fue una etapa, regresó la Emo Nite

El género Emo llegó a México desde la frontera, e impulsados por la ola Fake Emo que se popularizaron en EEUU, y luego se expandió rumbo a la CDMX (Foto: Jovani Pérez / Infobae México)

Con un emocionante giro en el tiempo, la Ciudad de México se prepara para recibir una nueva edición de la fiesta Emo Nite, un evento que promete sumergir a los asistentes en una nostálgica ola de emociones y recuerdos cuando el delineador negro, las camisetas de rayas y los flecos de lado formaban parte de la estética cotidiana de la juventud.

Con fecha programada para este mes y un escenario ubicado en la emblemática colonia Doctores, esta reunión temática se presenta como una oportunidad única para revivir la época dorada del género emo y celebrar la música de bandas icónicas como My Chemical Romance y Fall Out Boy.

Los organizadores de la fiesta Emo Nite han adelantado que será una experiencia inmersiva y emocionante. Además de escuchar a todo volúmen los himnos emocionales que marcaron a toda una generación, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente temático y tendrán la oportunidad de interactuar con otros amantes de la música emo.

Dónde será la Emo Nite 2023 y precios

Entre las canciones que podrás escuchar en el evento se encuentran clásicos de Avril Lavigne, músico canadiense que marcó a toda una generación con canciones como "Girlfriend" o " Complicated" (REUTERS/Ricardo Moraes)

La colonia Doctores, conocida por su diversidad y rica historia musical, será el telón de fondo perfecto para este evento que se llevará a cabo el próximo viernes 18 de agosto en Supremo, una galera ubicada entre las calles Dr. Carmona y Valle 147, en la alcaldía Cuauhtémoc. Este centro cultural se convertirá en un espacio de fiesta que apelará a la estética de aquellos años en los que lo emo dominaba las listas de reproducción.

La cita será en punto de las 22:00 horas y los boletos tiene un costo de preventa de $300 y ya los puedes adquirir en la plataforma oficial del evento en Boletia. Toma en cuenta que si adquieres las entradas en taquilla estos tendrán un costo de $380 pesos.

Para llegar a Supremo en transporte público pueden llegar a la estación de Metrobús Jardín Pushkin de la Línea 3 y caminar hacia la calle Dr. Velasco y girar en sentido contrario al tránsito vehicular, en la siguiente esquina estará Supremo.

O bien puedes llegar desde la estación Niños Héroes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de la Línea 3 y caminar dos cuadras sobre Dr. Velasco siguiendo el sentido de los carros.

Cabe mencionar que el evento es exclusivo para personas mayores de edad, por lo que deberás llevar una identificación oficial.

Qué habrá en la Emo Nite

El vocalista de We The Kings será el invitado especial de esta edición. (Especial de FB @emonite)

El evento evocará el legado de artistas como My Chemical Romance, Fall Out Boy, Paramore y muchos otros quienes empujaron al punk rock y happy punk que tuvieron su punto clímax entre los años 90 y 2010. En esta edición el invitado especial será Travis Clarck, el vocalista de We The Kings.

Los organizadores buscan que los asistentes se sumerjan en una experiencia que les haga recordar los altibajos de la adolescencia y les permita revivir algunos momentos que marcaron sus vidas. La Fiesta Emo Nite es también un tributo para la comunidad que se formó alrededor de este género y que ha revivido gracias a las redes sociales.

Con la combinación de nostalgia, música enérgica y ambiente festivo, la Emo Nite busca convertirse en un hito memorable para la escena cultural de la capital. Si quieres escapar de la monotonía musical esta podría ser una oportunidad ideal.