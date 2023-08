Ed Maverick defiende a ‘Yahritza y su esencia’ del odio de redes sociales: “Importa cuidar a nuestros hermanos”

El cantante confesó que el odio en redes le llevó a considerar quitarse la vida. | X: @edmaverickmus / @Yahritza_YSE.

Desde hace algunos días Yahritza y su esencia han recibido una oleada de malos comentarios y desaprobaciones a lo largo y ancho de las redes sociales. La agrupación de corridos tumbados realizó algunos desatinados comentarios en donde, de cierta forma, “despreciaban” a México, razón de que los habitantes y consumidores del país enfurecieron con ellos.

Más tarde la situación devino en comentarios que poco a poco se convirtieron en insultos a través de las redes sociales. Incluso varios memes, o situaciones virales como la creación de algunas piñatas con la imagen del trío, que fueron calificados por otros como clasistas y de poco gusto. Algunos incluso piden que se detenga el hate virtual y una de aquellas voces es el cantante Ed Maverick.

Maverick sabe bien lo que se siente el acoso a través de las redes y los comentarios desaprobatorios que pueden llegar a lastimar mucho más que una simple carrera artística. El cantante confesó en el pasado que incluso experimentó una profunda depresión que le llevó a considerar la posibilidad de quitarse la vida.

Ante tal experiencia, Maverick considera que es momento de repensar las cosas con respecto a Yahritza y su esencia. A través de su cuenta personal de X hizo un llamado para detener los posteos de odio y no descuidar a nuestros “hermanos”, sólo por obtener un estatus a través de las redes.

“No sean impulsivos, importa más cuidar de nuestrxs hermanxs que unos cuantos likes o quedar como un wey ‘cool’ en internet junto a otros chaquetos. ¿no les gusta? no consuman. ‘odiarles’ también es consumo”, escribió. “Ustedes creen que tomar una postura a partir de cualquier celebridad les da cierta posición social, pero conforme pasa el tiempo solo quedan como tontos que creen tener poder”.

El intérprete de “Fuentes de Ortíz”, aclaró que por “cuidar a nuestros hermanos” se refiere a cuidar a todos los habitantes del planeta. Aseguró que en la calle la gente ni se saluda, ni se conoce, pero en redes sociales los algoritmos nos han “encerrado más en nuestras percepciones, más tercos y tóxicos”.

Entonces el artista explicó que sin duda este caso le recuerda a lo que vivió cuando recibió odio y acoso a través de redes sociales. Una situación que le llevó a pensar si su vida valía la pena e incluso a bajar de peso por una importante depresión.

Se volvieron virales a través de Tik Tok. | @Yahritza_YSE.

“Sí, sí me remonta a cuando me acosaron tanto que me intenté matar, obviamente ustedes no sabían y x, no tienen qué, pero acuérdense que estas mamaditas no son cosas que se resbalen en morros de 18-25 años, su palabra nos importa, por eso nos afecta lo que piensen de nosotros”, indicó.

Al final hizo un llamado a sus seguidores para que se traten con respeto entre ellos y con otros. La voz detrás de la canción “Acurrucar” afirma que todos los artistas trabajan incansablemente para entregarles música bonita, por lo que pide que se les cuide.

“Cuídemos, o mínimo trátennos con respeto, y los cuidaremos y [los] trataremos con respeto. “Todxs estamos trabajando para traerles bonita música conforme nuestra cabeza y percepción nos da para creer que algo es bonito, y ustedes han estado de acuerdo con nuestra idea de lo bonito”.