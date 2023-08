La gran estafa: advierten que se avecina fraude de boletos en los conciertos de Taylor Swift en México

Previenen a fanáticos para evitar que sus boletos sean clonados o revendidos. | Imágenes: Ocesa/Twitter/Ticketmaster.

De acuerdo con una persona que trabaja cerca de la empresa organizadora de los conciertos de Taylor Swift en México, se avecina la estafa maestra y una historia muy similar a lo que sucedió con las presentaciones de Bad Bunny en el Estadio Azteca el año pasado.

Los grandes protagonistas de esta problemática desde luego serán los boletos duplicados y la reventa indiscriminada de entradas a precios exorbitantes, además de un plan secreto del presunto grupo de organizadores de eventos masivos.

La información la trae la revista Tv Notas, quienes platicaron con una fuente muy cercana a la “empresa”. Acorde a las revelaciones de tal fuente, los próximos conciertos de Taylor Swift podrían dejar a muchos fans llorando a las afueras del Foro Sol, luego de que se les niegue la entrada porque sus boletos son falsos o ya fueron usados.

¿Cómo sucederá la gran estafa?

Los fans de Taylor Swift depositaron su esperanza en el método de selección aleatorio para tratar de conseguir boletos. (Twitter/@jiminscardign/@gAlexa_m)

A pesar de que Ticketmaster realizó una venta con fans verificados para evitar los fraudes y que los boletos fueran adquiridos por revendedores, al parecer estos encontraron otra forma de obtener entradas para revender.

Los boletos VIP son los que corren mayor peligro de defraudar a sus dueños. Y es que varios de estos se vendieron en forma de paquete, con un adicional de mercancía y regalos que supuestamente serán entregados el día del evento. El problema deviene en que al momento de recoger estos boletos, también se les entrega el boleto réplica que es coleccionable y que sirve para recoger los regalos.

“Al momento de la compra de los boletos y de recogerlos se reciben dos: el de acceso, con la leyenda: ‘Taylor Swift-The Eras Tour Foro Sol’, que se supone que trae nombre y clave, y el boleto de recuerdo, que es idéntico, pero solo con la leyenda ‘Adult”, dijo la fuente anónima.

Cuáles son los mejores lugares para ver a Taylor Swift en el Foro sol (Foto: 2023 TAS Rights Management) (Foto: Ticketmaster)

“[Y] ahí radica el problema. Si los fans no se ponen listos les verán la cara. Muchos de los que han comprado el boleto aseguran que se está utilizando la réplica del boleto válido para revenderlo de nuevo. Cabe señalar que es fácil hacerlo, ya que son prácticamente idénticos. El material de impresión, la imagen, los sellos, los códigos de barras. La única diferencia son los valores”, aseguró.

La persona que declara lo anterior aseguró que la empresa que distribuye los boletos no informa nada al respecto de los boletos réplica y por ello es sencillo que aquellos encargados de imprimirlos puedan quedarse con “el de recuerdo”. De hecho, compartió que algunas personas en Tik Tok ya han realizado denuncias al respecto.

Un usuario en dicha red social llamado @carlosfideel relató que al acudir a Mixup para imprimir sus boletos VIP, no les dieron el boleto réplica que corresponde a la entrega de la mercancía. El personal le dijo que así era y que no sabían nada sobre el segundo boleto. No fue sino hasta que llegó la supervisora, que les entregaron sus boletos.

“No sé si el chavo de plano no sabía, o si dijo aquí ya hice el gran truco y me quedo con la mercancía y ni modo, pero tengan cuidado”, dijo el tiktoker.

Sin embargo, la fuente anónima denuncia que esos boletos no serán utilizados para robarse los souvenirs, sino para venderlos como boletos válidos a precios altos y estafar a muchas personas.

“El día del evento será una locura. Seguridad sólo pide el boleto y así los dejarán entrar. Al llegar a sus asientos asignados, pudiera darse la duplicidad. Además, los revendedores pueden clonarlos. ¡Esto es una mafia!”, dijo con certeza.

Taylor Swift se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México los próximos 24, 25, 26 y 27 de agosto de este año, como parte de su The Eras Tour. Se trata de la primera vez que la cantante pisará tierras mexicanas como parte de sus giras.