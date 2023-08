Cómo eliminar las cucarachas de las tuberías de baño y cocina

Eliminar las cucarachas de las tuberías del hogar puede ser una de las tareas más difíciles. Foto Pexels

Tratar de eliminar las cucarachas de tu hogar representa una de las tareas más difíciles, sobre todo en aquellos lugares que sirven de escondite para ellas y en los que una persona no puede acceder con facilidad, es por ellos que te recomendamos los pasos que puedes seguir para combatirlas de forma eficiente.

Mantener las tuberías de tu casa libre de infestaciones de Blattodea es un trabajo complicado, tomando en cuenta que su interior se vuelve uno de los escenarios favoritos para ellas, sobre todo por la humedad, la oscuridad y los residuos que puede haber en su interior.

Tratar de limpiar las tuberías resulta en algo complejo al ser de uso diario, pero unos sencillos pasos te podrían ayudar a eliminar las cucarachas que podrían estar habitando en su interior, evitando que ingresen a tu casa y se manifiesten en otras habitaciones.

Cómo eliminar las cucarachas de las tuberías

La tubería de tu cocina puede ser una de las más afectadas, debido a la cantidad de residuos de comida que puede pasar a través de ella. Siendo esto una fuente de alimentación para las cucarachas, lo que la terminan volviendo en algo atractivo para continuar con su infestación y posible reproducción.

Lo principal es saber que no es necesario dejar de darle su uso correspondiente para combatir el problema, ya que existen otras soluciones que puedes aplicar de manera eficaz. Como segundo paso, si lavas los traste y observas que salen muchos restos de comida, trata de que estos no se vayan por la tubería y que no queden en tu fregadero, siendo más probable que se sientan atraídos por los que van quedando en las superficies.

Además, no acumules los trastes sucios por mucho tiempo debido a que se volverán una fuente de atracción de cucarachas. Por las noches puedes cubrir los desagües con un tapón, evitando que la plaga ingrese por ese lugar a tu hogar, incluso una vez que termines de ocuparlos puedes limpiarlos con un trapo húmedo con vinagre.

Y por último, no dejes botes de basura cerca de tu fregadero, ya que se puede convertir en un punto en donde las cucarachas podrían localizar alimento si consiguen ingresar por la cañería de tu cocina.

En el caso de las tuberías en el baño, recuerda que es importante revisar que no existan grietas o agujeros alrededor de tus coladeras, por las cuales podrían ingresar estos insectos, además de mantener una limpieza adecuada tratando de quitar todos esa suciedad que pudiera acumularse.

Otra recomendación que puedes seguir es la de evitar las goteras en regadera o en el grifo de tu lavabo, siendo esto una situación que podría generar estancamientos que son uno de las zonas preferidas de las cucarachas por la humedad que pueden generar.

De igual forma, en ambos casos puedes optar por otros remedios caseros, como lo son colocar una cabeza de ajo cerca de tu fregadero de la cocina o lavar el piso de tu baño con una mezcla natural con aceite de lavanda, recordando que este olor no es del agrado de estos insectos, por lo que intentarán huir de inmediato.

También puedes limpiar el piso de tu cocina con este mismo remedio para evitar que la plaga de cucarachas se genere en su interior. Además, mantén aseados los sitios en donde podrían presentarse estos insecto, como lo es debajo del refrigerador o detrás de la estufa, siendo estas zonas en donde se concentra el calor, generando un ambiente favorable para ellas.