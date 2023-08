¿La ‘India María’ es mamá de Denisse Guerrero? Reviven rumor tras el posible regreso de Belanova (Fotos: Instagram/@belanova/@televisaespectaculos)

Denisse Guerrero está de regreso y con ella la posibilidad de que Belanova regrese a la industria musical tras un par de años de ausencia . Pero con ello también ha revivido uno de los rumores de los espectáculos mexicanos que más han trascendido en internet pese a ser una completa mentira y ya haber sido explicado y desmentido por los involucrados.

Durante la década de los años 2010, cuando la agrupación pop lanzaba éxitos de la talla de Baila Mi Corazón, No Me Voy A Morir y Tic-Toc se aseguró que la madre de ella era una de las comediantes mexicanas más exitosas de la historia de la televisión y cine: María Elena Velasco, mejor conocida como La India María entre miles de mexicanos.

La India María murió en el año 2015 (Foto: Televisa)

En redes sociales, medios de comunicación y demás se especuló que debido a su gran parentesco físico, era argumento suficiente para asociarlas familiarmente, algo que llegó incluso a los oídos de la actriz mucho antes de que falleciera y por lo cual tenía todas las intenciones de dejar en claro que ello no era cierto, como aseguró su hija para Telediario con Goretti Lipkes.

‘India María’ y Denisse Guerrero no son madre e hija

Integrantes de Belanova también han sido cuestionados sobre ello, incluso la misma vocalista, algo a lo que el trío pop ha dejado en claro que “no son familia”. Denisse Guerrero tiene dos padres originarios de Sinaloa, mientras que La India María tuvo dos hijos y durante su tiempo en vida se dedicó por completo a ellos.

l último disco de Belanova se publicó en el año 2018 (Foto: Cuartoscuro)

“Que chistoso que el regreso de ella sea motivo de que esta teoría sin sustentos esté de nueva cuenta en todo internet dando mil y un vueltas”. “Si es o no es, que no tiene ni sentido eso,nos vale, solo queremos más música de Belanova, más”. “A quién le importa si ella es su madre de verdad o no, ya no es el año 2010 para hablar de eso en redes sociales”. “Mientras Belanova saque nuevas canciones o haga una gira de conciertos con sus más grandes éxitos, si la comediante es su madre o no es lo último por lo que ella debería estar siendo tendencia en estos momentos”, reaccionaron internautas.

Denisse Guerrero reapareció en redes

La vocalista de Belanova ha hecho su gran regreso a redes sociales con nuevas fotos de ella, luego de una gran ausencia incluso visual por la que muchos especularon los motivos detrás de su ausencia. Sin embargo, las nuevas fotos en Instagram no han sido todo lo que ha compartido la cantante pop, sino un texto que deja la esperanza de que el trío regrese.

La cantante pop cumplió 43 años }(Instagram/ @denisseguerreroofficial)

“Un año más para decir que la vida aún vale la pena, la existencia tiene sentido, nuestra misión es encontrarlo. Gracias a todos por la espera, lo mejor está por venir. Bendiciones. Denisse G.”, fueron las palabras que Guerrero incluyó en la descripción del post alusivo a su cumpleaños número 43.

En Twitter, algunos fans se reconocieron esperanzados ante el rumor y celebraron el posible fin del receso indefinido que Denisse, Édgar Huerta y Ricardo Arreola anunciaron en 2018.