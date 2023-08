¿Está enfermo? Voz de Luis Miguel preocupó a sus fans

Foto: TW @LUISMIARCHIVE Reuters

Luis Miguel por fin volvió a los escenarios tras años de ausencia. Su Tour 2023 comenzó de forma exitosa, pero no estuvo exento de las polémicas. Entre supuestos dobles, una forma física que alertó a los seguidores y su voz en los últimos conciertos, la gira mundial de El Sol está dando de qué hablar.

El intérprete de Ahora te puedes marchas inició su tour en la Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, con un lleno total. Su paso por el país del sur ha generado controversia, pues a pesar de que tuvo excelentes primeras fechas, los fans han reportado que en el cuarto show su voz se escuchó algo comprometida.

Luismi terminará su paso por Argentina en los próximos días y se moverá a Chile, otro país que tiene una historia de amor bastante importante con el mexicano.

Hace unos años, durante la última gira del cantante, hubo más de una queja de los espectadores pues, su condición física no estaba al cien por ciento, y además, muchos de los conciertos fueron cancelados a última hora.

Qué pasó con la voz de Luis Miguel durante su show en Argentina

Fue durante el cuarto concierto del cantante en Argentina donde sus fans reportaron una voz cansada al interpretar sus canciones, e incluso, externaron preocupación con respecto a su salud. Estas observaciones vienen acompañadas de los señalamientos de su delgadez y supuesto uso de dobles.

En el show del 8 de agosto, Luismi, en criterio de los asistentes al concierto, se escuchaba ronco, estuvo tosiendo durante todo el espectáculo y, cuando el recital estaba llegando al momento álgido, comenzó a bajar el ritmo y algunas de las canciones apenas las “recitó”.

Esto alteró a algunos fans, quienes piensan que se encuentra enfermo, y que las restantes fechas en la Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, se encuentran en peligro.

El intérprete de Por debajo de la mesa tiene todavía decenas de fechas por delante, donde visitará un buen puñado de países de Latinoamérica además de varias ciudades de Estados Unidos.

Del mismo modo, apenas inició el esperado y taquillero tour 2023, se confirmaron más de 50 fechas que se celebrarán en 2024, además de un concierto especial en la Riviera Maya para celebrar el fin del año 2023.

No obstante, el rendimiento y la energía del cantante fueron aplaudidas durante las primeras fechas en Argentina. Fans aseguraron que el mexicano se encuentra en su mejor momento, por lo que las opiniones en redes sociales con respecto a su salud están divididas.

Más controversias en el regreso de “El Sol de México” a los escenarios del mundo

Cuando salieron las primeras imágenes del gran regreso de Luis Miguel, las redes sociales se encendieron en críticas en torno al físico del cantante. Algunos internautas comentaron que estaba demasiado delgado, y otros incluso se aventuraron a decir que, quien estaba sobre el escenario, era un doble.

Por supuesto, esto es tan sólo una teoría, misma que se reforzó hace unos días cuando un supuesto doble salió a la luz para revelar que, en el pasado, se hizo pasar por el intérprete en un concierto.

Personas cercanas a Luis Miguel han sido cuestionadas sobre estas locas teorías. Tal fue el caso de Jorge “El Burro” Van Rankin, quien fue amigo de la estrella durante su juventud. La amistad duró años pero actualmente se encuentran distanciados.

Su ex amigo comentó que la idea de que Luis Miguel tenga dobles es descabellada y confesó que, a su juicio, el cantante se ve bastante bien. No obstante, también soltó algunos comentarios no del todo positivos respecto a la crianza de Luis Miguel con sus hijos y su relación con Paloma Cuevas.