Línea 1 del Mexicable: qué estaciones estarán cerradas por mantenimiento

Mexicable cerrará temporalmente. (Gobierno del Estado de México)

La Dirección del Sistema Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem) suspendió de forma temporal el servicio en la Línea 1 del Mexicable, debido a trabajos de mantenimiento.

Te puede interesar: ¡El amor está en el aire! Novio con miedo a las alturas se casa en cabina del Mexicable

De acuerdo con información de la dependencia estatal, a partir del domingo 6 de agosto y hasta el próximo 20 de agosto se llevarán a cabo dichos trabajos que se realizarán en dos diferentes etapas, con las cuales se buscará garantizar calidad, seguridad y funcionalidad.

En un comunicado que emitieron las autoridades, se dio a conocer que los trabajos de mantenimiento se realizan de manera anual y es necesario que algunas estaciones cierren sus actividades para evitar cualquier imprevisto.

Primera etapa

La primera etapa se llevará a cabo del 6 al 13 de agosto, y se verá interrumpido el tramo que va de la estación 1 Santa Clara a la estación 4A Tablas del Pozo, con ello se tiene que las estaciones que permanecerán sin servicio son:

Te puede interesar: Ocomtún: qué papel tuvo la tecnología y cómo ayudó a encontrar una de las ciudades mayas más antiguas

Santa clara

Hank González

Te puede interesar: Tormenta tropical ‘Dora’; estos son los estados con mayores afectaciones

Fátima

Tablas de Pozo

Segunda etapa

La segunda etapa se llevará a cabo del 14 al 20 de agosto, y se verá interrumpido el tramo que va de la estación 4B Tablas del Pozo a la estación 7 La Cañada. Con ello se tiene que las estaciones que permanecerán sin servicio son:

Tablas de Pozo

Los Bordos

Deportivo

La Cañada

Frente a esta circunstancia, las autoridades del Estado de México y la dirección del Sitramytem han pedido a los usuarios del sistema de transporte tomar sus precauciones para trasladarse durante el tiempo que duren las obras.

Cierre de la Línea 1 del Mexicable

Cuáles son las líneas del Mexicable

El Mexicable es un sistema de teleférico y transporte masivo que opera en el Estado de México por medio de cabinas suspendidas por cables para transportar a los pasajeros.

Cuenta con dos líneas: la Línea 1 que va de Santa Clara a La Cañada; y la Línea 2, que va de Hank González II, y que conecta con la primera línea, hasta Indios Verdes, que conecta con el Cablebús y la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). Con estas vías se transportan hasta 40 mil pasajeros al día y las rutas cuentan con al menos 200 cabinas que tienen capacidad para 10 usuarios.

Este transporte tiene un costo de nueve pesos, no importando qué línea se use o si se hace transborde; mientras que los horarios de operación son de lunes a viernes de 5:00 a 23:00 horas; sábados de 6:00 a 23:00 horas; domingos y días festivos de 7:00 am a 23:00 horas.

El Mexicable es un transporte verde que funciona con energía eléctrica. Cuenta con dos motores que son capaces de generar más de mil caballos de fuerza cada uno. Sus recorridos son de un tiempo estimado de 19 minutos.