“No me hables en español”: crearon canción sobre Yahritza y su Esencia tras “desprecio” a la comida mexicana

Yahritza y su Esencia han sido blanco de críticas por sus declaraciones. (Instagram/@yahritzaysuesencia)

El grupo de regional mexicano llamado Yahritza y su Esencia ha sido blanco de críticas debido a su “desprecio” por la cultura de México, especialmente por la gastronomía de nuestro país, lo que les ocasionó que fueran “cancelados” en el momento justo en que su carrera musical comenzaba a despegar. Ahora un usuario de redes sociales hizo una canción hablando de toda la polémica en que están inmersos los jóvenes, pero sobreponiendo la voz de la cantante.

La polémica inició cuando, en una entrevista a medios de comunicación, los muchachos fueron cuestionados sobre qué les pareció su estancia en México, la mujer de 16 años dijo que lo que le había disgustado era el ruido del ajetreo de la capital, y nada más, pero sus hermanos, que también son integrantes del grupo de corridos tumbados dijeron que “despreciaban” la comida mexicana porque era muy condimentada, “fuerte” y como consecuencia preferían las recetas de Washington,

La sociedad de nuestro país no lo pasó por alto ni aceptó sus disculpas posteriores y ahora son motivo de críticas por aquellos que se ofendieron por los comentarios. Ahora utilizaron la base y ritmo de la canción Frágil que Yahritza y su Esencia interpretan con Grupo Frontera, pero le hicieron arreglos metiendo las declaraciones del grupo y cambiando la letra, pero sobreponiendo la voz de la joven, todo gracias a la Inteligencia Artificial.

Los usuarios de redes sociales crearon una nueva canción sobre las declaraciones de Yahritza

La letra dice lo siguiente: “Y nos gusta comer chicken nugget, porque soy delicada pa’ comer, es que mi estómago es muy frágil y me da asco el chesco en bolsa... si no le gustan los tacos de aquí, dijo el taquero no vuelva a venir... mejor váyase a comer chicken... no me hables en español, por favor i don´t understand you (no te entiendo)... mejor en mi ciudad en donde no hay nada de ruido”.

La letra original es la siguiente: “Por qué no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil... quisiera ser como tú sin sentimientos, ya no me duele el alma cuando me estés mintiendo...”.

La canción es adjudicada a Juan Hernández (de usuario JOHNJHZ) y recibió comentarios positivos por exponer a Yahritza y su Esencia para no olvidar el agravio que hicieron hacia los mexicanos, consideraron, y de esta forma evitar que sus canciones se escuchen en México como lo fue el caso del músico italiano Tiziano Ferro.

Aumentan críticas contra Yahritza por molestarse tras solicitud de hablar en español

La cantante se enoja con la entrevistadora por pedirle que hable en español

Usuarios en redes sociales recuperaron un fragmento de una entrevista que concedió la vocalista de Yahritza y su Esencia en donde se molesta porque la presentadora le pide que hable en español, esto desató el enojo de la cantante que incluso hizo ruidos y señas para callar a la entrevistadora.

Revivir este momento dentro de las plataformas digitales sólo ocasionó mayor molestia por parte de los mexicanos que ya estaban ofendidos y molestos por sus declaraciones sobre la comida de nuestro país. Como consecuencia pidieron que con mayor razón se deje de escuchar la música de este grupo estadounidense para mejor apoyar a cantautores mexicanos o extranjeros, pero que hayan demostrado su amor por México, sus tradiciones y por su cultura.

Estas fueron las polémicas declaraciones de la adolescente de 16 años: "

“No me estés hablando en español por favor, háblame en inglés... nadie te está gritando... shhhh, shhh, háblame bonito, por favor... yo no te estoy gritando, no me estés hablando así, no cambies tu tono”.