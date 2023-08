Quién es Carlos Montes Tello, el nuevo fiscal de Morelos que sustituye a Uriel Carmona

Carlos Andrés Montes Tello sustituirá a Uriel Carmona como fiscal de Morelos. Foto de Twitter @Matias_QM

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó Carlos Andrés Montes Tello, suplirá la ausencia temporal del Uriel N, quién fue detenido en días pasados por la Fiscalía de la Ciudad de México.

El nuevo responsable se desempañaba como Fiscal Regional de la Zona Metropolitana y fue a través de un comunciado que la dependencia estatal señaló que el nuevo titular estará de manera temporal, “suplirá la ausencia temporal del Dr. Uriel Carmona Gándara, titular del Organismo Constitucionalmente Autónomo”, se lee.

Por igual, la Fiscalía de Morelos, destacó que el Ministerio Público continúa trabajando a nivel administrativo y operativo en todas las áreas de atención social, “manteniéndose los servicios que se desarrollan a favor de la sociedad, de los justiciables, así como de las víctimas”, señalaron.

Momento en que el exfiscal de Morelos es detenido por elemento de la FGJCDMX (Fiscalía CDMX)

Asimismo, destacaron que siguen siendo una “Institución fuerte, comprometida y con la representatividad social que la constitución le confiere”, por lo cual seguirá trabajando para combatir “conductas delictivas que afectan a las y los morelenses, y el trabajo para enfrentar la impunidad en la entidad”.

Cabe recordar que la sustitución se dio después que la FGJCDMX detuviera en el estado de Morelos, en operativo conjunto con la Secretaría de Marina, al fiscal general de dicha entidad, Uriel Carmona, acusado por el delito presuntamente cometido Contra la Procuración y Administración de Justicia.

En su momento, el fiscal señaló “estar sorprendido” por el operativo previo a su detención, ya que según contaba con fuero constitucional, y esto era impensable.

“Ya se acercaron al portón de mi casa y estoy esperando saber cuál es el motivo de su presencia, yo supongo que me vienen a detener o a ejecutar una órden de cateo. Estoy sorprendido, esto era impensable, porque cuento con fuero constitucional, no he cometido ningún delito y bueno, este desenlace era inesperado”, afirmó.

Persecución política

Ariadna Fernanda López, fue hallada sin vida en la carretera México-Cuernavaca, en noviembre del 2022 (Cuartoscuro)

El exfuncionario acusó a la ex jefa de gobierno y aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo de haber ordenado su detención y de perseguirlo políticamente junto con la fiscal general de la CDMX, Ernestina Godoy.

Su detención se da después del caso del feminicido de Ariadna Fernanda López, quien fue hallada sin vida en la carretera México-Cuernavaca, en noviembre del 2022 y que ocasionó diversas diferencias entre el funcionario morelense y las capitalinas.

Uriel “N” fue trasladado de Morelos a la Ciudad de México en un fuerte operativo donde participaron más de 80 elementos y fue puesto a disposición de un juez de control que deberá determinar su situación legal.