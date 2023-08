Uriel Carmona, fiscal de Morelos, reporta operativo afuera de su casa; culpa a Sheinbaum: “Me vienen a detener”

Morelos attorney general Uriel Carmona speaks during an event, in Cuernavaca, in Morelos state, Mexico January 19, 2022. To match Special Report MEXICO-POLITICS/BLANCO REUTERS/Margarito Perez Retana

El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, informó que elementos de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República realizan un operativo en su domicilio, ubicado en la avenida Copalhuacán, en el poblado de Amatitlán, Cuernavaca, posiblemente para detenerlo o realizar un cateo.

Carmona Gándara narró en una entrevista con Imagen Radio, que su personal de seguridad lo notificó sobre la llegada de los agentes de la Semar y la FGR, quienes incluso cerraron la circulación en la avenida Copalhuacán.

El fiscal dijo “estar sorprendido” por el operativo ya que cuenta con fuero constitucional, además de que aseguró no haber cometido ningún delito.

“Ya se acercaron al portón de mi casa y estoy esperando saber cuál es el motivo de su presencia, yo supongo que me vienen a detener o a ejecutar una orden de cateo. Estoy sorprendido, esto era impensable, porque cuento con fuero constitucional, no he cometido ningún delito y bueno, este desenlace era inesperado”, afirmó.

Acusó a Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, de ordenar el operativo en su contra y de perseguirlo políticamente junto con la fiscal general capitalina, Ernestina Godoy.

“Esto seguramente está ordenado por la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien me ha perseguido políticamente, y por la fiscal Ernestina Godoy. Las responsabilizo de lo que les pueda pasar a mis hijos, que son chiquitos y tienen ocho años.

“Estamos esperando este desenlace, advirtiendo que en algunos medios de comunicación se dice que hay una orden de aprehensión en mi contra, lo cual es impensable porque el fuero constitucional me protege”, dijo en entrevista con MILENIO.

Información en desarrollo...