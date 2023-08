¿Hay algo más? Critican a Andrea Escalona por ‘cariñosa’ foto con Erik Rubín | VIDEO

Andrea Escalona y Erik Rubín (Instagram)

Andrea Legarreta se encuentra en un momento muy vulnerable de su vida, pues no sólo se separó de Erik Rubín hace unos meses, sino que en días pasados se dio a conocer que murió su mamá. Pese a la tristeza, la famosa reapareció en el programa Hoy el miércoles pasado para informar que sí sería parte de la celebración por el 25 aniversario del matutino de Televisa.

Aunque parecía que todo había salido sin mayores contratiempos e, incluso, Legarreta recibió un largo aplauso de pie por parte de los presentes debido a su amplia trayectoria en el programa, este viernes se hizo viral en redes sociales una fotografía que causó recelo entre los televidentes.

Y es que, durante el festejo de Hoy, fueron invitados múltiples famosos, entre los que no pudo faltar Erik Rubín. Pero, la imagen que generó una mala impresión fue una subida por Andrea Escalona, en donde posó muy “cariñosa” junto al ex de su compañera de programa.

Mujer critica a Andrea Escalona por foto y se hace viral

Fue a través de TikTok donde la usuaria identificada como Chiosmografo (@chiosmografo) dio su opinión.

Andrea Escalona y Erik Rubín (Ig andy_escalona)

“Estaba stalkeando a todos los conductores del programa Hoy por los 25 años y me encontré con esta foto de Andrea Escalona. Es la cuarta en su página y me sorprende demasiado. Cuando la vi pensé que era el papá de su hijo, pero luego ví que era Erik Rubín”, dijo en primera instancia.

A la imagen que se refiere es una en donde se ve a Andrea Escalona y a Rubín muy abrazados, mientras él la toma de la cintura. Incluso, se ve al integrante de Timbiriche darle un beso a la artista.

Tiktoker analiza lenguaje corporal de una fotografía (Tiktok chiosmografo) México Crédito: TikTok/chiosmografo

“No sé si a ustedes les pasa, pero esta pose siempre me parece que hay algo más, pero esta foto se me hizo muy rara y lo que se me hizo más raro es que sí menciona a Andrea Legarreta, pero en las primeras tres primeras fotos no sale con ella, pero sí con Erik Rubín”, remarcó.

Pero ella no fue la única que se molestó por la foto, ya que en la publicación original, varios internautas arremetieron en contra de la coductora.

“Una falta de respeto esa foto con Erik Rubín”. “La Escalona de resbalosa con Erik”, escribieron algunos usuarios.

Cabe señalar que, hasta el momento, ninguno de los dos involucrados se han pronunciado respecto a estas críticas.