Éstas son las polémicas frases por las que Xóchitl Gálvez acusó a López Obrador de violencia política de género

Xóchitl Gálvez acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador de violencia política en razón de género: Foto: Jovani Pérez / Infobae México

A pesar de las constantes embestidas para descalificarla, para el Presidente Andrés Manuel López Obrador no está claro porqué el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le advirtió que podría haber incurrido en violencia política de género contra Xóchitl Gálvez Ruiz.

Aunque el primer mandatario adelantó que acatará la resolución de las autoridades electorales, advirtió que prohibirle hablar de la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) se trata de una “violación flagrante” a la libertad de expresión y dejaría en evidencia que el tanto el TEPJF como el Instituto Nacional Electoral (INE) “está vendido o alquilado”.

Lo anterior, dijo, porque en sus mañaneras únicamente ha señalado que la legisladora fue elegida para ser la candidata presidencial de la oposición y que jamás ha cometido violencia política de género.

“A mi lo que me llama la atención es que sostengan que yo agredí verbalmente a la señora. Que hay violencia de género, y quiero que me digan qué fue lo que dije”, cuestionó durante su conferencia matutina de este viernes.

El mandatario insistió que en ningún momento ejerció violencia de género y que es una libertad de expresión

La queja de Xóchitl Gálvez

El pasado 10 de julio la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, presentó una denuncia ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) por presunta violencia política en razón de género en su perjuicio.

Lo anterior, porque durante sus mañaneras de los días 3, 4, 5, 10, 11, 14 y 17 de julio, López Obrador llamó “títere” a Gálvez Ruiz, afirmó que es una “empleada” de un grupo de hombres que la “eligieron” para encabezar el proyecto político de la oposición y dijo que su historia de origen es una “farsa”.

En el escrito, la legisladora refirió que “con las conductas denunciadas se reproducen patrones y estándares que han colocado a la mujer siempre por debajo de los intereses y estrategias de los hombres”, por lo que solicitó medidas cautelares para conminar al mandatario tabasqueño a no emitir mensajes “discriminatorios” por su “condición de mujer”.

Xóchitl Gálvez estuvo de gira por el estado de Querétaro. (Prensa/Xóchitl Gálvez)

El pasado miércoles 2 de agosto, el Tribunal Electoral resolvió que López Obrador no cometió violencia política de género en sus conferencias de los días 3, 4 y 5 de julio, pues sólo habló de la “trayectoria y aspiraciones de la quejosa dentro de lo que él considera como personas opositoras a su gobierno”.

Dos días después, la mañana de este viernes 4 de agosto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que en las conferencias del 10, 11, 14 y 17 de julio, López Obrador sí se manifestó con la intención de invisibilizar la trayectoria política de la política hidalguense.

En ese sentido, aprobó por unanimidad emitir medidas cautelares contra el mandatario para que retire las transmisiones de las conferencias y lo apercibió para que se abstenga de referirse a Xóchitl Gálvez con expresiones que puedan constituir violencia política en razón de género.

Las polémicas frases de López Obrador

De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, Claudia Zavala, algunas de las controversiales frases de Andrés Manuel López Obrador pretenden minimizar el liderazgo de Xóchitl Gálvez, descalificar su historia de origen y trayectoria política.

En su conferencia matutina del 10 de julio, el titular del Ejecutivo Federal ironizó sobre el “dedazo” del bloque opositor al comentar que no pueden engañar la gente con una candidata que nació en un pueblo y que “habla de manera coloquial, directa, dice groserías”.

“No es como en el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba. Eso ya está resuelto, esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba, el gerente del bloque conservador, Claudio X. González, y ya impusieron a la señora Xóchitl. (...) La escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en un pueblo de Hidalgo, que habla de manera coloquial, directa, dice groserías”, comentó.

Comunicadores y líderes de opinión alertaron la posibilidad de un atentado contra Xóchitl Gálvez. Foto: Jovani Pérez / Infobae México

El 11 de julio, López Obrador continuó con sus señalamientos y acusó que Gálvez Ruíz fue “impuesta” por la “mafia del poder”, por lo que, de ganar la presidencia en el 2024, se convertirá en “pelele, títere y empleada” de ellos, y estará atada de pies y manos.

“La señora Xóchitl Gálvez es [Vicente] Fox, es [Carlos] Salinas, es Claudio X, están atados, los imponen y entran atados de pies y manos: son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía”, dijo, y añadió que “lo demás es pura faramalla”, apuntó.

Luego, el 14 de julio, López Obrador retomó la andanada: “Entonces, me enteré de que se reunieron Claudio, Fox, Castañeda, de estos intelectuales, Aguilar Camín, y se pusieron de acuerdo y decidieron en favor de Xóchitl. Buscan un personaje, dicen: ‘Bueno ¿quién? Pues Xóchitl, porque nació en un pueblo, habla a veces con groserías, ¿no?, es popular’”.

Finalmente, el pasado 17 de julio el mandatario tabasqueño dijo: “Y ahora nos quieren vender otra farsa, que una mujer que empezó vendiendo gelatina ha logrado superarse. Porque no sé si ustedes han escuchado mucho eso, de cómo quien empieza vendiendo libros, o con una taquería… Conozco algunos casos, a lo mejor ustedes me van a ayudar y los que me están escuchando, de políticos corruptos que justifican así toda la riqueza mal habida que han acumulado”.