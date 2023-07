AMLO se burló de la oposición por elegir a Xóchitl Gálvez como candidata rumbo a 2024: “Ya chuparon faros”

AMLO y Xóchitl Gálvez. Foto: Presidencia/Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a cargar en contra de la senadora Xóchitl Gálvez, quien ha visto crecer sus aspiraciones a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México y que incluso ha sido destapada por el mandatario federal como la siguiente candidata.

De acuerdo con el presidente López Obrador, el hecho de que ya hayan resuelto la candidatura en una consulta con una élite del bloque opositor, no le resultará a la oposición.

“Ellos piensan, los mandamás, que pueden engañar. No, les falló. Ya se los puedo adelantar también, ya chuparon faros ya”, dijo el presidente López Obrador entre risas.

El presidente afirmó que Gálvez Ruiz fue elegida por el Frente opositor porque se creyó que pueden engañar la gente con una mujer que nació en un pueblo de Hidalgo y que “habla de manera coloquial, directa, dice groserías”.

El presidente López Obrador en su mañanera de este lunes 10 de julio, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. (Presidencia)

Afirmó que el discuro del cambio ya se agotó, se desgastó, y pese a ello se está buscando engañar nuevamente a la gente con ello. Aseguró que aunque se ha buscado levantar la candidatuira de la senadora panista, no han podido.

“Están inflando, pero no levanta, no va a levantar porque son otros tiempos. Ya la gente está muy conciencte, mucho muy conciente y el haber nacido en un pubelo no significa que se le tiene amor al pueblo. Muchas veces quienes vienen deabajo se vuelven ladinos y son racistas y son clasistas”, dijo.

Durante esta conferencia el presidente López Obrados también fue cuestionado sobre la candidatura para la Ciudad de México por parte del Frente opositor, y dijo conocer también quién fue el elegido por parte de la élite que rodea al partido.

Foto: Cuartoscuro

Al respecto, afirmó que es el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada quien será el aspirante rumbo a las elecciones de 2024 en la capital del país. Mencionó que será el aspirante de la oposición pese a todos los escándalos que rodean a la demarcación.

Y es que afirmó que, desde su perspectiva, en la alcaldía Benito Juárez “son más panistas” en la colonia Del Valle, que en las Lomas, en la Miguel Hidalgo, en donde Xochitl Gálvez gobernó hace unos años.