INE determina que AMLO sí cometió violencia política de género contra Xóchitl Gálvez: “Invisibilizó su trayectoria”

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que el presidente López Obrador sí violentó de manera política de género a Xóchitl Gálvez. (Infobae)

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rectificó y determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí incurrió en violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez, aspirante a candidatura presidencial por el Frente Amplio por México.

Tal y como lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Comisión del INE sesionó nuevamente para analizar las denuncias que Xóchitl Gálvez presentó por los dichos del presidente López Obrador.

En la sesión que se llevó a cabo a las 09:00 horas de este viernes, la Comisión de Quejas y Denuncias determinó que el presidente López Obrador sí “está invisibilizando la trayectoria de una mujer desde su origen, que pretende un liderazgo político por ella misma, no por los señores a los que se les dice oligarcas”.

Durante la sesión, la consejera Claudia Zavala dio lectura a una serie de declaraciones que realizó el presidente López Obrador en sus mañaneras, en donde dejó ver que Xóchitl Gálvez fue elegida por un grupo de hombres.

El presidente "invisibilizó" la trayectoria política de la senadora Xóchitl Gálvez, determinó la Comisión del INE. (Prensa/Xóchitl Gálvez)

Por unanimidad, el consejero Roberto Montaño, y las consejeras Rita Bell López y Claudia Zavala aprobaron medidas cautelares consistentes en eliminar estas frases de determinadas mañaneras en un plazo no mayor de 12 horas y abstenerse de repetir los comentarios señalados.

Por ejemplo, mencionó la mañanera del 10 de julio:

“No es como en el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba, Diego, Fox, Salinas, etcétera, etcétera... y en los medios ya eligieron a la señora Xóchitl, eso ya está resuelto, esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba el gerente del bloque conservador, Claudio X. González, y ya impusieron a la señora Xóchitl, y ya cargada o no, no se han dado cuenta, porque son predecibles y obvios, entonces acá es distinto, todavía falta ver quién va a ganar la encuesta. Entonces la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en el pueblo de Hidalgo y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías, pero la gente ya no se va a dejar engañar”, dijo.

Claudia Zavala leyó también las declaraciones del presidente López Obrador en las mañaneras del 11 y 14 de julio, en donde el mandatario federal habló también sobre la imposición de Xóchitl Gálvez como un personaje político que busca una candidatura.

(Foto: Twitter/XochitlGalvez)

La consejera indicó que estas frases cuentan con los elementos de género, con estereotipos, en las que hombres se reúnen y a partir de eso se determina que una mujer puede obtener la presidencia, invisibilizando su trayectoria al pretender un liderazgo político.

Desde la perspectiva de la consejera, en la política las políticas no deben tolerar nada y denunciar cada que consideren que están siendo violentadas para evidenciarlo.

Asimismo consideró que el presidente López Obrador debe entender que ahora, este tipo de expresiones constituyen violencia política de género.