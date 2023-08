López Obrador se lanza contra el TEPJF por caso Xóchitl Gálvez: “Va a quedar evidencia que está vendido”

Xóchitl Gálvez y el Presidente Andrés Manuel López Obrador han expresado su disgusto. Foto: Jovani Pérez / Infobae México

Ante la resolución que dará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre las medidas cautelares que solicitó la senadora Xóchitl Gálvez, el mandatario insistió en qué en ningún momento ha hecho violencia de género como se le acusa y reiteró que de aprobarse el tribunal sería “vendido”.

Te puede interesar: AMLO canta ‘A mi manera’ con ayuda de Inteligencia Artificial en La Mañanera | VIDEO

Y es que la aspirante por el Frente Amplio por México, presentó algunas medidas cautelares contra el político tabasqueño por presuntos actos de violencia de género, así como del vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, y otros servidores públicos.

Al preguntarle al mandatario mexicano cuál sería su postura en caso de que el TEPJF autorice que lo que ha dicho en contra de la senadora, sí podrían constituir una violencia política en razón de género, el presidente se lanzó contra el órgano electoral.

Te puede interesar: Reportero encara a AMLO por influir en partidos políticos y lo compara con Fox: “Está haciendo lo mismo”

“Va a quedar evidencia que ese tribunal está vendido o alquilado. Es una violación flagrante a las libertades ¿Cómo se va a silenciar a las personas?”, insistió López Obrador está mañana.

Comunicadores y líderes de opinión alertaron la posibilidad de un atentado contra Xóchitl Gálvez. Foto: Jovani Pérez / Infobae México

El titular del Ejecutivo solicitó una vez más que le digan cuáles fueron las palabras exactas que lo han colocado en esta posición.

Te puede interesar: López Obrador exhibe supuesta mafia de proveedores de medicina: “Adulteraban los medicamentos. Había muertes”

“A mi lo que me llama la atención es que sostengan que yo agredí verbalmente a la señora. Que hay violencia de género, y quiero que me digan qué fue lo que dije según lo cual se trató de un agravio. Porque la otra vez yo expresé que digan que era la candidata del bloque conservador y es cierto”.

Al encabezar su conferencia matutina de este viernes, López Obrador reiteró que el Tribunal no ha cambiado y expresó que para él es un mundo al revés.

“Yo he denunciado a todos, a los corruptos y he presentado pruebas y ahora lo que hice fue eso. Qué no haya censura, es el mundo al revés, ahora resulta que me quieren censurar”.

El mandatario insistió que en ningún momento ejerció violencia de género y que es una libertad de expresión

Hay que recordar que recientemente se dio a conocer que el Tribunal Electoral revocó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) en el que se determinó la improcedencia de las medidas cautelares que solicitó Gálvez Ruiz y ordenó que se emita una nueva resolución sobre el asunto, así como un acuerdo en el que reconozca el uso de estereotipo de género durante la mañanera.

Y es que a pesar de que se le ha pedido a AMLO no hablar de la aspirante por el Frente Amplio por México, rumbo a las elecciones 2024, el mandatario sigue pronunciándose sobre ella, incluso se ha referido a la senadora como la “señora X”.

El INE publicó un documento el pasado 18 de julio, donde presenta las medidas cautelares que fueron dictadas en contra del Presidente, entre las que se destaca, evitar hablar sobre temas electorales y en especial en contra de la aspirante de la oposición.

Esto luego de que el mandatario exhibió que Xóchitl Gálvez recibió contratos por cerca de mil 500 millones de pesos a través de una de las empresas de la que la senadora es dueña. Esta es una de las razones por la que Xóchitl presentó la queja y por razón de equidad en una contienda electoral.