Andrea Legarreta se reintegró a Vaselina para superar el duelo: “Engañar a mi cerebro”

Andrea Legarreta dedicó su participación en Hoy a su recientemente fallecida madre (Foto: Instagram)

Este día 3 de agosto de 2023 es un día especial para la televisión, pues el programa Hoy celebró 25 años de transmisiones, con lo que se ha convertido oficialmente en el más longevo actualmente al aire en señal abierta.

El matutino estelar de Televisa ha contado desde su inicio con la figura de Andrea Legarreta al frente del equipo de conductores y, desde hace un cuarto de siglo, la presentadora ha sido la figura más emblemática del morning show.

Así se lo hizo saber la mañana de este jueves 3 de agosto su compañero Raúl El Negro Araiza durante la emisión de aniversario, programa al cual acudió Legarreta a tan sólo cuatro días de la muerte de su madre, la señora Isabel Martínez.

Raúl Araiza reconoció a Legarreta como el símbolo indiscutible del matutino, pues ha liderado el equipo de conductores durante casi los 25 años. Y es que sólo se ha ausentado para recibir a sus dos hijas, Mía y Nina.

La conductora volvió al foro tras el deceso de 'Chabelita' Martínez (Programa Hoy)

“Quisiéramos resaltar y darte todas las gracias porque si hay un símbolo de este programa eres tú, Andy, por todo lo que has pasado. Gracias por estar aquí, gracias por estar para tu público, para todos nosotros. Te amamos hermana”, dijo el presentador.

Tras ello, Andrea rompió en llanto ante el reconocimiento que recibió por parte de sus compañeros de trabajo y con voz entrecortada externó lo siguiente:

“Gracias. También decirles que esta celebración es muy importante en mi vida, forma parte de mi ADN ya este programa. Ha pasado de todo, cosas hermosas, otras no tanto. Siempre, desde el primer programa hasta hace unos días, mi fan número 1, la que nos veía todos los días y que también los amó mucho a muchos, a todos los que han pasado por aquí, es mi Chabelita (su madre) y te lo dedico, mi amor”, expresó.

Tras finalizar su participación en su programa, Andrea Legarreta brindó unos minutos a un pequeño grupo de fans y reporteros que la aguardaban a su salida de Televisa. Visiblemente decaída de ánimo, la presentadora de 52 años contó su sentir.

La conductora confesó que regresó al matutino por petición de su papá. Crédito: Televisa

“Me siento agradecida con el público, con ustedes que nos han visto durante todo este tiempo, hay generaciones más chiquitos que nacieron y que crecieron con nosotros y me conmueve mucho que estén aquí, es un día para celebrar y también es un día muy fuerte para mí, porque la fan número uno de Hoy era mi madre y mi papá me dijo ‘yo sé que a tu Chabelita le gustaría verte ahí’ y lo hago también por todos ustedes, el público también ha sido mi familia. Y mi Chabelita pues seguramente está feliz de saber que estoy avanzando y que estoy continuando con mi vida, hoy lo hice también por ella, en realidad fue muy complicado tomar la decisión”, contó la actriz en primera instancia al reportero Edén Dorantes.

Asimismo, la aún esposa de Erik Rubín confirmó que en medio de su duelo brindará las funciones de Vaselina que presenta desde hace unas semanas junto a Timbiriche y un cuadro actoral, pues dicha actividad la hará olvidarse por un rato de su luto.

Andrea Legarreta, Yahir y Angélica Vale acompañan a los Timbiriche en la puesta en escena (Foto: Instagram)

“Muy linda mi madre, muy cálida, muy divertida, muy apapachona, muy agradecida, me presumía por ahí, cuando decía ‘soy la mamá de Andrea Legarreta’. Me voy a incorporar hoy al teatro, no sé cómo vaya a pasar porque mi personaje es muy sonriente, muy pícaro y muy divertido y a veces no dan ganas de eso, pero pues voy a jugar a ser ‘Frenchie’, tal vez a mi corazón y a mi cerebro los engañe un ratito nada más y seguramente me va a hacer bien. Mi papá también me aconsejó ‘ve, mi amor, ve al teatro’ , le dije ‘cómo voy a salir haciéndome la chistosa’, ‘no eres tú, es Frenchie’”, recalcó.