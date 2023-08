Andrea Legarreta reaparece destrozada en ‘Hoy’; rompe en llanto al recordar a su mamá en vivo | VIDEO

(Programa Hoy)

Andrea Legarreta reapareció en el programa Hoy este miércoles 02 de agosto tras dos días de ausencia por la pérdida de su madre, la señora Isabel Martínez. Con lágrimas en los ojos, la presentadora de televisión abrió su corazón para compartir tanto con sus compañeros del programa como con el público su sentir ante la irreparable muerte de su mamá y con pese a su inmenso dolor, agradeció las muestras de cariño del público.

Gracias a todos los que conozco y a los que no. Gracias por sus muestras de cariño, por su apoyo, por sus lindos mensajes, gracias a todos por su solidaridad. Nunca queremos pasar este momento nadie, mi familia y yo les agradecemos de corazón, mi papito, mis hermanos. Ha sido una ola de amor como lo que ella generó.

La conductora externó unas hermosas palabras en memoria de su mamá, quien lamentablemente falleció el pasado domingo 30 de julio en su casa ubicada en Guerrero a los 81 años de edad por causas naturales. Cabe recordar que ese mismo día la señora Isabel Martínez y Juan Legarreta estaban celebrando su aniversario de bodas número 57.

“Somos muy bendecidos de haber tenido esa mamita tan amorosa, tan querida, tan dedicada, tan chistosa, y uno a veces piensa que no es su momento (...) y no, nunca es momento para dejarlos ir, entre más años pasas con ellos, más historias tienes y más vida con ello. Me siento muy afortunada de haber tenido esa madre y esos padres”, comentó con voz entrecortada.

Andrea Legarreta no reveló las causas del deceso de su mamá, sin embargo, confesó que llevaba varias semanas enfrentando problemas de salud que por un momento fueron considerados como achaques de la edad.

“Por muchos años tuvo fibromialgia y luego estos medicamentos le empezaron a dar muchas nauseas. Eran tan comelona, tan antojadiza y no poder disfrutar todo eso, eso mermó mucho su salud”.

