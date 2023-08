El legendario vestido Versace que Wendy Guevara recreó en LCDLF

Wendy Guevara lució un diseño similar a Versace, pero en redes se encontró un link que apunta a que podría ser de Aliexpress (Fotos: Captura de pantalla/Vix Getty Images)

Wendy Guevara es una de las integrantes más queridas de La Casa de los Famosos México, incluso muchos fans quieren que la influencer llegue a la final del reality. Durante la gala de eliminación en la que quedó fuera Jorge Losa, la joven lució un vestido negro con seguros dorados para ropa y mucha gente comparó el diseño con uno de Versace.

Te puede interesar: ¿La Casa de los Famosos está grabada? ‘Error’ de conductora revive acusaciones de fraude

Diversos internautas encontraron una gran similitud entre el vestido de Wendy y el que lució la modelo Vittoria Ceretti durante la pasarela de otoño invierno 2019 (Fall Winter 2019), esta colección se caracterizó por tener dobladillos sin terminar y se llamó Safety Pins, cuya traducción en el uso del español en México sería “seguritos”.

Muchas personas advirtieron que el vestido de impacto que lució Wendy Guevara no sería un original de Versace, si no que se trataría de un diseño customizado, es decir, una imitación. Ante la sospecha de que Karloz Zermeño podría haberlo realizado, Infobae México consultó directamente con el equipo del diseñador y aseguraron que no se trata de un trabajo realizado por dicha casa. “No es diseño de nosotros”, mencionaron a este medio por vía WhatsApp.

Karloz Zermeño negó que fuera un diseño suyo (captura de pantalla//YouTube/@Salmita_Bebe)

El diseñador Karloz Zermeño labora principalmente en Guanajuato y ha colaborado en varias ocasiones con Wendy Guevara, pues la influencer ha radicado gran parte de su vida en dicha entidad, incluso tienen videos juntos. Muchas personas descartaron que se tratara de un Versace porque la influencer ha explicado en varias ocasiones que no le gustan los lujos ni invertir demasiado dinero en una sola prenda.

Te puede interesar: Nicola asegura que se parece a Luis Miguel; Wendy y La Barby se burlan de él con ácidos comentarios

Al interior de La Casa de los Famosos México se ha hecho mención de dicho creador de ropa e incluso Mary La Barby Juárez le pidió por favor a Wendy que solicitara un vestido para ella, ya que en varias ocasiones se ha dejado entrever que Zermeño supuestamente es su diseñador oficial.

La influencer de Las Perdidas usó un vestido negro con seguritos dorados Crédito: (TikTok/@davis.garro)

Por otra parte, una internauta encontró un enlace de la plataforma Aliexpress en el que se puede comprar un vestido muy similar al que usó Wendy Guevara, el costo de la prenda en este sitio web es de 296 pesos mexicanos, actualmente tiene un descuento, pues usualmente costaría 529 pesos mexicanos. Existe una gran posibilidad de que la influencer haya comprado su vestido en dicha página, pero solo ella podría revelarlo.

Te puede interesar: Vecinos de La Casa de los Famosos están cansados de porras a los habitantes

A pesar de la especulación sobre la originalidad el vestido que usó Wendy Guevara el domingo 31 de julio, muchas personas decidieron enfocarse en cómo lo lució la integrante del Team Infierno, estos fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse en diversas redes sociales:

“Original o no, igual se atacaron”, “¿Y si no es original lo que usó mi Wenchis que tiene? devoró”, “Seguro es de Saint falluca”, “Versanchez , es el dupe no el original”, “Pues si parece Versace y causa impacto de Versace, debe ser un Versace” y “Wendy como siempre siendo tema de conversación”.

Un internauta encontró un vestido similar en una tienda de venta en línea (Captura de pantalla/aliexpress)

Ya que se trata de una colección de hace cuatro años y por lo general solo se confecciona un número limitado de piezas, el vestido ya no está disponible en la tienda de Versace, cabe señalar que la modelo Elizabeth Hurley ya había lucido la particular prenda en los años noventa.

“El fotógrafo estadounidense Richard Avedon filmó más de 30 campañas para Versace a lo largo de 20 años, comenzando con la Colección Primavera-Verano 1980. Para el lanzamiento de la fragancia Blonde, Avedon creó retratos de Donatella Versace en su estudio de Nueva York el 3 de febrero de 1995. La campaña Blonde, y en particular, la fragancia asociada, sirvieron de inspiración adicional a la colección”, se puede leer en el canal de YouTube de Versace.