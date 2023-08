¿Cuál fue el romántico regalo de aniversario que “nunca vio” la mamá de Andrea Legarreta?

La pareja estaba celebrando su aniversario de bodas. (Instagram: @andrealegarreta)

Andrea Legarreta se encuentra viviendo uno de los momentos más complicados y dolorosos de su vida. El pasado domingo 30 de julio dio a conocer el lamentable fallecimiento de su madre, la señora Isabel Martínez, a los 81 años de edad. De acuerdo con la información que compartió a través de sus redes sociales, su mamá perdió la vida por aparentes causas naturales en un día muy especial, ya que estaba celebrando su aniversario de bodas número 57.

“El regalo que nunca vio”

Pese al dolor que embarga su corazón, Andrea Legarreta reapareció en su cuenta de Instagram en las últimas horas para compartir con sus 6.3 millones de seguidores una fotografía que tomó del regalo de aniversario que su padre, Juan Legarreta, dejó en una mesa antes de partir rumbo a su gimnasio como sorpresa para su madre, quien permaneció dormida durante un rato más antes de perder la vida.

Isabel Martínez y Juan Legarreta en el día de su boda. La conductora publicó esta fotografía de sus padres para felicitarlos por su aniversario de bodas minutos antes de enterarse del fallecimiento de su madre. (Instagram: @andrealegarreta)

Lamentablemente, la señora Isabel Martínez no vio el romántico obsequio de su esposo porque nunca salió de su habitación aunque, según contó Andrea Legarreta en su post, sí se levantó para maquillarse:

“Ella ya había despertado y se veían sus maquillajes listos para arreglarse para salir con mi papi y celebrar su aniversario… Jamás sabremos que sintió que la hizo regresar a su cama… Y por qué motivos no salió de su recámara y por lo tanto no vio el amoroso regalo que le dejó el amor de su vida”, narró la conductora de Hoy.

Así se quedó el obsequio que Juan Legarreta preparó para su esposa antes de salir de su casa. (Instagram: @andrealegarreta)

Gracias a dicha fotografía se sabe que el regalo de aniversario en cuestión consistía en una caja con rosas rojas, un collar aparentemente de oro blanco con un dije de corazón y una enternecedora declaración de amor que decía lo siguiente:

Amor, hoy se cumplen 57 años de que nuestras vidas se unieron. Hemos vivido una vida llena de satisfacciones y de felicidad. Nuestros hijos y nietos son el resultado de nuestra unión. Dios nos ha bendecido con darnos todos estos años y le pido que nos conceda más. ¡Te amo!

Según contó la conductora de Hoy en su post, su madre no habría tenido la oportunidad de leer la carta ni ver su hermoso collar porque no salió de su habitación ya que se habría sentido mal cuando se levantó, por lo que decidió recostarse un rato más. No obstante, cuando Andrea Legarreta encontró a su madre decidió leer la romántica carta.

“Mientras estábamos a su lado pudimos leerle la nota y ponerle su dije aunque fuera solo un rato. La maquillé y le puse su perfume favorito, porque era muy coqueta… Y bueno”, contó en su post.

Galilea Montijo ya le había dedicado un mensaje de consuelo en sus redes sociales (Foto: Instagram)

¿Cuándo podría regresar Andrea Legarreta al programa “Hoy”?

Como era de esperarse, la conductora se ausentó del matutino de Televisa desde el pasado lunes 31 de julio. Sin embargo, se espera que retome su lugar el próximo jueves 03 de agosto porque es el aniversario número 25 del programa.