“Conoce la tierra, no lo que hay debajo de ella”: la dura crítica de las Madres Buscadoras contra AMLO

Madres Buscadoras respondieron a AMLO por negarse a recibirlas. (Cuartoscuro)

Colectivos de Madres Buscadoras reprobaron a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por afirmar que su negativa a convocarlas a una reunión en Palacio Nacional obedece a un esfuerzo por evitar “la politiquería” en su contra.

Te puede interesar: AMLO revela por qué no ha recibido a las Madres Buscadoras; niega que les haya quedado a deber

“Lo que no permitimos es que se utilicen estos casos con propósitos politiqueros”, refutó el tabasqueño en la mañanera del 31 de julio pasado; desatando así una oleada de fuertes respuestas de los grupos y lideresas del movimiento.

Madres Buscadoras desmienten a AMLO: “Dicen que nos ponemos locas”

El presidente no descartó su deseo por reunirse en Palacio Nacional con colectivos de madres que aún buscan a sus familiares

Ceci Flores, fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, consideró que el pronunciamiento del mandatario reflejaría apatía e insensibilidad de su parte: “Que lástima, presidente”, declaró en un video de Twitter y le exhortó a acompañarlas en una jornada de búsqueda. “Le aseguro que podrá distinguir entre desesperación y ‘politiquería’”.

“Usted conoce la tierra, pero no lo que hay debajo de ella. (...) A eso nos dedicamos a escarbar lo que muchos entierran. Y donde no hay nada divino”.

La lideresa de Madres Buscadoras de Sonora señaló a AMLO por demostrar apatía e insensibilidad a la causa Credito:TW@CeciPatriciaF

Por su parte, Delia Quiroa negó que el tabasqueño haya entablado diálogo con las Madres Buscadoras; tal cual lo presumió desde Palacio Nacional.

Te puede interesar: Xóchitl Gálvez se solidariza con Madres Buscadoras en su visita a Sonora

“Yo no sé si el presidente está mintiendo o no está bien informado”, aseveró en entrevista con Azucena Uresti y afirmó que el apoyo del Gobierno Federal se ha otorgado sólo a quienes “se ponen locas”, más no a las búsquedas. “Hay apoyo para algunas que nos ponemos, ellos dicen que nos ponemos locas. No hay apoyo para las búsquedas, menos en los estados”.

”No sabemos cómo hacerle entender que no somos opositoras. No somos adversarias. tenemos una lucha legítima. (...) ¿Publicidad de qué? Aquí nosotras no ganamos nada. Al contrario, ya perdimos”.

Delia Quiroa negó que las Madres Buscadoras sean opositoras al Gobierno de AMLO. (Cuartoscuro)

La promesa jamás cumplida: el día que Madre Buscadora suplicó ayuda de rodillas a AMLO

Tras la polémica declaración, el Colectivo 10 de Marzo AC dio a entender que López Obrador si habría quedado a deber a las Madres Buscadoras.

Te puede interesar: Madre buscadora de Jalisco sigue sin protección de Guardia Nacional tras amenazas de muerte

Para ello, recordó en su cuenta de Twitter el día que su lideresa, María Icela Valdez Chaidez, le pidió de rodillas protección y apoyo para la búsqueda de su hijo Roberto. Esto hace cuatro años, en 2019.

“El presidente prometió un nuevo encuentro y jamás la recibió”, reclamó el grupo de activistas anexando una imagen del emotivo momento, seguido de otro pronunciamiento en el que se lamentó la postura de AMLO.