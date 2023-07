Barbie Buscadora, la muñeca que exhibe la crisis de desapariciones en México

Delia Quiroa confeccionó la ropa para la Barbie Buscadora, de manera que su atuendo coincida con el de las personas que realizan esta labor. (Twitter/@C1003R)

En un país con más de 111 mil personas desaparecidas, la sociedad civil se ha visto obligada a tomar acciones para contrarrestar la falta de acciones del gobierno mexicano.

Un ejemplo de esto es la Barbie Buscadora, una peculiar versión de la famosa muñeca creada por Delia Quiroa, líder y fundadora del Colectivo 10 de Marzo, un grupo dedicado a la localización de personas desaparecidas en el estado de Tamaulipas.

En entrevista con Infobae México, la activista explicó cómo surgió esta idea, con la que pretende recaudar donaciones que permitan sostener las actividades del colectivo ante la ausencia de las autoridades.

“Cuando yo era niña me encantaban las Barbies, era fan, me gustaba hacerles ropita, mi abuela me daba retazos de ropa para hacerles”, dijo durante la conversación con este medio.

Con tal antecedente y aprovechando el auge que Barbie ha tenido en semanas recientes en redes sociales, Delia decidió hacer su propia versión para visibilizar la crisis de personas desaparecidas que sufren miles de familias mexicanas.

(Twitter/@C1003R)

“[La hice] para ver si con este proyecto podemos conseguir recursos económicos para realizar nuestras búsquedas, porque en la realidad el gobierno no nos está apoyando”, mencionó.

Aunque inicialmente la idea tenía el objetivo de sensibilizar a la marca Mattel (creadora del icónico personaje), la petición de apoyo está abierta a cualquier empresa o persona que desee apoyar la causa del colectivo.

Igualmente, la líder del colectivo lanzó una petición para que la juguetera fabrique una línea de estas muñecas y que una parte de los ingresos sea destinada a la asociación civil.

Respecto a la vestimenta de la Barbie Buscadora, Delia narró a Infobae México que el pantalón lo hizo con retazos de un overol que ella misma utilizó durante varias jornadas de búsqueda en La Bartolina, un paraje de Matamoros, Tamaulipas, que se ha ganado el infame nombre de “La Brecha del Infierno”, pues es un territorio que el Cártel del Golfo ha utilizado como campo de exterminio.

“Nosotros compramos esa ropa en los tianguis de segunda mano porque es ropa de cacería que es muy cara [...] Ya de esos retazos, o de la blusa que usaba que ya no me queda fue de donde le confeccioné la ropa a la Barbie Buscadora”, detalló la también especialista en Derecho y Juicios Orales.

La muñeca está vestida como las integrantes del Colectivo 10 de Marzo. (Twitter/@DeliaQuiroa)

La muñeca, además, lleva en el brazo izquierdo un listón blanco, que representa la tregua de paz que las buscadoras pidieron al líder de Los Ciclones, célula del Cártel del Golfo que opera en Matamoros, para respetar su vida y permitirles trabajar.

Al preguntarle cómo podría explicarle la labor de la Barbie Buscadora a las y los niños mexicanos, Delia respondió: “Yo les diría que es una mamá que lamentablemente perdió a su hijo y que se viste así para salir a buscarlo y no va a dejar de vestirse así y de salir día a día hasta que encuentre a su hijo”.

Delia Quiroa es originaria de la ciudad fronteriza de Reynosa, pero fue desplazada por la violencia desde el año 2013. En aquel entonces, el Cártel del Golfo comenzó los asedios contra el negocio de su familia para exigirles el pago de una cuota por “derecho de piso”.

El nombre del colectivo que fundó remite a la fecha en que su hermano, Roberto, fue secuestrado por tercera ocasión. El 10 de marzo de 2014 un comando de sujetos armados esperó a Roberto en la casa donde vivían sus hijos y se lo llevaron. Desde ese momento, Delia se convirtió en buscadora.

Roberto Quiroa está desaparecido desde el 10 de marzo de 2014. (FGR)

El rostro de Roberto Quiroa ha aparecido en fichas de búsqueda de la Fiscalía General de la República (FGR) y en ofertas de recompensa de su familia. Hoy, su imagen es la que la Barbie Buscadora muestra en la parte delantera de su playera blanca.

Las principales necesidades del colectivo

Al hablar respecto a los donativos que esperan obtener con el proyecto de la Barbie Buscadora, Delia especificó que la principal necesidad del colectivo es tener al menos dos camionetas para poder realizar sus traslados, ya que los vehículos prestados por las autoridades no están en condiciones óptimas.

“No hay vehículos para trasladarse y los que está proporcionando el gobierno hasta nos ponen en riesgo, porque si hay que salir de un lugar rápido no vamos a poder”, agregó. Además, las propias integrantes del Colectivo 10 de Marzo son las que se encargan de pagar cualquier reparación de estas unidades.

A esto se suma el constante requerimiento de insumos como sillas, mesas, carpas y bebidas para hidratarse durante sus extensas jornadas de búsqueda. “Esos son los mayores retos porque el gobierno no nos está apoyando, menos el estatal. En el caso de Tamaulipas y Jalisco están por la calle de la amargura”, aseveró.

Quiroa explicó que los vehículos que las autoridades llegan a proporcionar no están en condiciones óptimas para recorrer los parajes de Tamaulipas. (Twitter/@DeliaQuiroa)

En este sentido, relató que los recursos no sólo son aprovechados por quienes integran el grupo, pues también se encargan alimentar a los cuerpos de seguridad que las acompañan en sus labores: “Hasta hacemos comida para los policías, los soldados o la Guardia Nacional que nos brinda seguridad perimetral porque se quejan de que en los cuarteles no hay comida, no les dan de comer”.

Las personas que deseen realizar un donativo a esta asociación, pueden hacerlo a través de la cuenta en BBVA No. 011 802 6181 a nombre de “Diez de Marzo Reynosa Tamaulipas AC”, CLABE interbancaria 012 180 001 180 261 812. Estos datos pueden ser consultados de igual forma en la página http://1003ac.org/apoyanos/

De manera paralela, quienes deseen adquirir una playera para vestir a su muñeca como la Barbie Buscadora, esta prenda tiene un costo de 200 pesos, o bien, pueden comprar la muñeca ya con la vestimenta completa por 500 pesos, que serán aprovechados por el colectivo.

Si alguna persona está interesada en aportar una contribución en especie, puede contactar a Delia o al colectivo a través de sus redes sociales para acordar un punto de encuentro, ya que hasta el momento el gobierno no ha atendido su petición para tener un domicilio fijo para laborar.

“Yo le pedí al alcalde de Benito Juárez [Santiago Taboada] una oficina, pero no me ha contestado en dos años. Le pedí al alcalde de Reynosa [Carlos Víctor Peña Ortiz] igual una oficina, tampoco me contestó”, denunció en la entrevista.