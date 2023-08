Andrea Escalona se solidarizó con Andrea Legarreta tras la muerte de su mamá: “Es algo que no superas”

Ambas conductoras de Hoy han perdido a sus respectivas mamás (Foto: Instagram)

Este domingo 30 de julio será una fecha negra en el calendario de la familia Legarreta, pues lsabel Martínez, la madre de la famosa conductora Andrea Legarreta falleció a los 81 años, justo el día en que cumplía 57 años de casada con Juan Legarreta.

De acuerdo a las publicaciones de la presentadora de Hoy, “jamás sabrá” en qué condiciones se suscitó la muerte de “Chabelita”, quien murió en su cuarto cuando se disponía a maquillarse para iniciar su día y celebrar su aniversario de bodas.

El deceso ha consternado al medio artístico y ahora ha sido su compañera y “tocaya” Andrea Escalona quien hizo notar su empatía respecto al deceso de la señora Martínez.

“Recibimos la noticia y sí fue un shock, una pérdida súper dolorosa, y el duelo para cada quién es diferente, hay que respetarlo, hay que dejar que cada quién pase el proceso que tiene que pasar, si se quiere tumbar, llorar, lo que uno quiera está bien”, explicó la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez en un encuentro con la prensa a las afueras de Televisa.

Andrea Legarreta revela cómo encontró muerta a su mamá: “Jamás sabremos qué sintió” (Fotos: Instagram/@andrealegarreta)

“Tenemos un chat de todos los conductores de Hoy, por ahí varios se manifestaron y ella lo compartió ahí. Le dimos el pésame y también a manera personal y privada yo también le escribí y también he estado en contacto con su gente por otro vínculo para saber cómo quieren que se lleve este proceso y respetar también esa parte”, añadió.

La conductora se mostró identificada por su compañera, pues ella mismo sufrió el deceso de su madre en noviembre de 2020, cuando Magda Rodríguez murió sorpresivamente a los 57 años tras sufrir un shock hipovolémico derivado de un sangrado del tubo digestivo.

“El duelo es lo más personal que hay, y ella va marcando la pauta en sus tiempos, de cómo lo quiere decir, en sus redes de cómo lo quiere manejar, las fotos, lo que ella quiere decir, lo que ella quiere poner, es su mamá”, expresó.

“Es un proceso bien difícil, es un choque muy personal y también lo único que he hecho siempre es demostrarle mi amor, mi cariño, mi admiración y si de algo sirve, yo ya pasé por eso, es algo que no superas sino aprendes a vivir con ese dolor, ese hueco, poner al rededor del hueco cosas bonitas y la gran persona, el hermoso ser humano que es Andrea Legarreta, que creo que ella lo va a saber hacer muy bien, de poner al rededor de su hueco esas cosas tan bonitas”, expresó la comunicadora.

La conductora de "Hoy" compartió la carta y el regalo que Juan Legarreta le había dejado a doña Isabel (Foto: Instagram)

Andrea Escalona habló de su propia experiencia en el duelo y admitió que especialmente los días primeros de cada mes le hacen recordar a su madre, quien falleció en pleno Día de muertos en 2020.

“Una amiga que perdió a su mamá, mi mejor amiga, me decía que es como estar en la calle y estar normal o bien y de repente ¡pum!, como que te azotara el piso y darte un banquetazo, a mí me pega mucho los días primero o me pega un día normal o me pega al ver a mi hijo y decir ‘por qué te perdiste esto’, nunca hay un buen momento para perder a una persona que amas”.

La muerte de la productora Magda Rodríguez conmocionó al medio del espectáculo mexicano (Foto: Instagram)

Sobre la manera en que la familia Legarreta despedirá a doña Isabel, dijo desconocer si los servicios funerarios se llevarán a cabo en Acapulco o en la Ciudad de México.

“No (he hablado yo con ella) como tal, por mensaje sí. También todo ha sido como muy hermético y muy de la familia y también lo hemos dejado que hasta que ella lo comparta con nosotros. Lo que he tratado de averiguar es más como amiga, para estar cerca o qué tan lejos o cerca puede uno estar”, cocluyó la conductora de Hoy.